How to Check SIR Form Submission Online: SIR फॉर्म जमा हुआ या नहीं? घर बैठे 2 मिनट में ऐसे करें ऑनलाइन स्टेटस चेक

How to Check SIR Form Submission Online: नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर अभी इलेक्टोरल रोल को अपडेट और साफ़ करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। हालाँकि, BLO के विज़िट में देरी या एन्यूमरेशन (SIR) फ़ॉर्म सक्सेसफ़ुली सबमिट हुआ है या नहीं, इस बारे में कन्फ़्यूज़न की वजह से कई इलाकों में कन्फ़्यूज़न पैदा हो गया है।

इस समस्या को ठीक करने के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) ने एक ऑनलाइन वेरिफ़िकेशन सुविधा शुरू की है, जिससे वोटर घर बैठे कुछ ही मिनटों में अपने SIR फ़ॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

यह ऑनलाइन वेरिफ़िकेशन क्यों ज़रूरी है

कई वोटरों ने या तो: अपने फ़ॉर्म बूथ लेवल ऑफ़िसर (BLO) को सबमिट किए हैं, या फ़ॉर्म ऑनलाइन भरकर सबमिट किया है। लेकिन उन्हें पक्का नहीं है कि उनकी डिटेल्स सक्सेसफ़ुली अपलोड हुई हैं या नहीं। ट्रांसपेरेंसी पक्की करने और ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में गलतियों से बचने के लिए, इलेक्शन कमीशन ने वोटरों के लिए अपने फ़ॉर्म का डिजिटाइज़ेशन स्टेटस ऑनलाइन वेरिफ़ाई करना ज़रूरी और आसान बना दिया है।

SIR फ़ॉर्म का स्टेटस ऑनलाइन कहाँ चेक करें

वोटर ऑफिशियल वोटर सर्विस पोर्टल पर जा सकते हैं: voters.eci.gov.in

यह सर्विस उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध है जहाँ अभी SIR प्रोसेस चल रहा है।

कैसे चेक करें कि आपका SIR / एन्यूमरेशन फ़ॉर्म जमा हुआ है या नहीं

इलेक्शन कमीशन ने एक आसान चार-स्टेप प्रोसेस शुरू किया है:

स्टेप 1: ऑफिशियल पोर्टल पर जाएँ

voters.eci.gov.in पर जाएँ और स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) सेक्शन के तहत “Fill Enumeration Form” पर क्लिक करें।

स्टेप 2: लॉग इन करें

मौजूदा यूज़र इन तरीकों से लॉग इन कर सकते हैं:

मोबाइल नंबर या EPIC (वोटर ID) नंबर

कैप्चा

OTP

नए यूज़र को पहले साइन अप करना होगा और फिर लॉग इन करना होगा।

स्टेप 3: राज्य चुनें और EPIC नंबर डालें

लॉग इन करने के बाद:

अपना राज्य चुनें

अपना EPIC नंबर डालें

सर्च पर क्लिक करें

स्टेप 4: सबमिशन स्टेटस चेक करें

अगर आपके BLO ने पहले ही फ़ॉर्म अपलोड कर दिया है, तो एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका फ़ॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो गया है।

अगर ऐसा कोई मैसेज नहीं दिखता है और एक खाली एन्यूमरेशन फ़ॉर्म खुलता है, तो इसका मतलब है कि आपका डेटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है।

अगर आपका फ़ॉर्म अपलोड नहीं हुआ है तो क्या होगा?

घबराएं नहीं—BLO अलग-अलग फेज़ में फ़ॉर्म अपलोड कर रहे हैं

अगर कुछ समय बाद भी आपका स्टेटस खाली दिखता है:

आपको फ़ॉर्म दोबारा सबमिट करना पड़ सकता है

या अपने असाइन किए गए BLO से संपर्क करें

इलेक्शन कमीशन ने साफ़ किया है कि अगर फ़ॉर्म सबमिट नहीं किए गए पाए जाते हैं, तो संबंधित BLO के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी—लेकिन वोटर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपना स्टेटस खुद चेक करें।

स्टेटस चेक करने में लगने वाला समय

पूरे वेरिफ़िकेशन प्रोसेस में सिर्फ़ 1–2 मिनट लगते हैं, जिससे यह जल्दी और बिना किसी परेशानी के हो जाता है।

अपना फ़ॉर्म चेक करना क्यों ज़रूरी है

एन्यूमरेशन फ़ॉर्म एक सही इलेक्टोरल रोल की नींव है

ऑनलाइन वेरिफ़िकेशन यह पक्का करता है:

ट्रांसपेरेंसी

कम गलतियाँ

फ़ाइनल लिस्ट में वोटर की सही जानकारी

इलेक्शन कमीशन के वेरिफ़िकेशन प्रोसेस को डिजिटाइज़ करने के साथ, अब वोटर्स के पास अपने फ़ॉर्म सबमिशन को ट्रैक करने और आखिरी समय में होने वाली दिक्कतों से बचने का पूरा कंट्रोल है।

