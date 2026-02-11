Rajpal Yadav Movie: जिस फिल्म ने राजपाल यादव को पहुंचाया जेल, उसने कितनी कमाई की थी?

फिल्म के लिए राजपाल ने 2010 में 5 करोड़ रुपये लिए थे उधार

Rajpal Yadav Movie, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को इन दिनों मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक फिल्म बनाने के लिए गए उधार पैसे न चुका पाने की वजह से उन्हें जेल में सरेंडर करना पड़ा। 5 फरवरी की शाम से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। राजपाल ने साल 2010 में मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से पैसे लिए थे। इस बीच चलिए ये जानते हैं कि जिस फिल्म के लिए राजपाल ये पैसे उधार लिए थे उस फिल्म ने कितनी कमाई की थी।

राजपाल यूं तो पिछले 27 सालों से बतौर एक्टर बॉलीवुड फिल्मों में काम कर रहे हैं। साल 1999 में उन्होंने दिल क्या करे नाम की फिल्म के जरिए एक्टर के तौर पर डेब्यू किया था। वहीं साल 2012 में वो अता पता लापता के नाम से उनकी एक फिल्म आई थी, जिसके जरिए उन्होंने वो अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था। वो फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। ये उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई पहली फिल्म थी। उन्होंने इसमें अभिनय भी किया था।

अता पता लापता की कमाई

इसी फिल्म के लिए राजपाल ने 2010 में 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे। राजपाल को अपनी इस फिल्म पर पूरा भरोसा था। ऐसे में इसपर उन्होंने खूब पैसा खर्च किया था। पर उनकी पिक्चर बजट का 5 प्रतिशत पैसा भी बॉक्स आॅफिस पर वसूल नहीं कर पाई थी। बॉक्स आॅफिस इंडिया के अनुसार अता पता लापता का बजट 11 करोड़ रुपये था। वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 42.17 लाख रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था। फिल्म 50 लाख का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी।

बाउंस हो गए थे चेक

आॅडियंस ने राजपाल यादव की फिल्म को नकार दिया था। ऐसे में इस पिक्चर को डिजास्टर का टैग मिला था। फिल्म पिट जाने की वजह से राजपाल उधार लिए पैसे मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को लौटा नहीं पाए थे। उन्होंने पैसे वापस करने के लिए कुछ चेक दिए भी थे तो वो बाउंस हो गए थे। चेक बाउंस के बाद कंपनी ने उनपर केस कर दिया था। वो मामला अभी तक चल रहा है।

कोर्ट ने दिया सरेंडर करने का आदेश

2 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस मामले में राजपाल को सरेंडर करना होगा। राजपाल ने याचिका दायर कर थोड़ी मोहलत मांगी, लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राजपाल को सरेंडर करना ही होगा। वो कई बार पैसा लौटाने का वादा करके उसे तोड़ चुके हैं। ऐसे में राजपाल को आखिर में आत्मसमर्पण करना पड़ा।