Gupt Navratri: आम नवरात्रि से कितनी अलग है गुप्त नवरात्रि?

जानें क्यों की जाती है 10 महाविद्याओं की गुप्त साधना

Gupt Navratri, (आज समाज), नई दिल्ली: नवरात्रि का पर्व साल में चार बनाया जाता है। इसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है, जबकि दो नवरात्रि गुप्त रूप से मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि हर वर्ष आषाढ़ और माघ माह में मनाई जाती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में जहां आदिशक्ति के नौ रूपों का पूजन किया जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी मां के दस महाविद्या स्वरूपों की विशेष पूजा की जाती है। आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज से माघ माह की गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुकी है। ये गुप्त नवरात्रि 27 जनवरी, 2026 तक मनाई जाएगी।

माता के इन रूपों की जाएगी पूजा

इस दौरान दस महाविद्या स्वरूपों का पूजन किया जाएगा। इस दौरान मां काली, मां तारा, मां त्रिपुरसुंदरी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्तिका, मां त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, मां मातंगी और मां कमला की पूजा होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आम नवरात्रि से कितनी अलग है गुप्त नवरात्रि? साथ ही जानते हैं कि इस दौरान क्यों की जाती है 10 महाविद्याओं की गुप्त साधना?

क्यों की जाती है महाविद्याओं की साधना?

ये दस महाविद्याएं आदिशक्ति मां पार्वती का ही दस अलग-अलग रूप हैं। सभी रूप दिशाओं, समय और अलग-अलग शक्तियों का प्रतीक हैं। हर महाविद्या का अपना विशेष महत्व और प्रभाव है। दस महाविद्याओं की साधना से जीवन के हर क्षेत्र में लाभ प्राप्त होता है। माघ गुप्त नवरात्रि में साधक साधना, मंत्र-जप और आत्मिक शुद्धि के लिए पूजा-अर्चना करते हैं।

आम नवरात्रि से इसलिए अलग है गुप्त नवरात्रि

गुप्त नवरात्रि इसलिए आम नवरात्रि से अलग मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें बाहरी दिखावा बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ गुप्त साधना, मंत्र-जप और ध्यान किया जाता है। इन पावन दिनों में उपवास रखना, संयमित जीवन जीना और धार्मिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से मन और आत्मा शुद्ध होती है। साधना सफल होती है और देवी की कृपा मिलती है।

भौतिक सुखों की होती हैं प्राप्ति

दस महाविद्याओं की साधना से जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति, आध्यात्मिक प्रगति और ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही आत्मबल बढ़ता है। इतना ही नहीं भय, शत्रु बाधा, धन की समस्या और ग्रह दोष जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है।