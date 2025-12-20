निक जोनस से कैसे मिलीं Priyanka Chopra? कपिल शर्मा के जवाब ने लूट ली महफिल

Priyanka Chopra: नेटफ्लिक्स का हिट कॉमेडी शो “द ग्रेट इंडियन कपिल शो” अपने चौथे सीज़न के साथ वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और एक्साइटमेंट पहले से ही बहुत ज़्यादा है। यह शो 20 दिसंबर को रात 8 बजे प्रीमियर होगा, और इस सीज़न की पहली गेस्ट कोई और नहीं बल्कि ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा होंगी।

रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रियंका अपनी आने वाली फिल्म “वाराणसी” को प्रमोट करने के लिए शो में आएंगी, जिसे एसएस राजामौली ने डायरेक्ट किया है और जिसमें महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन हैं।

प्रियंका ने कपिल की फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन पर मज़ाक किया

हाल ही में रिलीज़ हुए एक प्रोमो में इस मज़ेदार एपिसोड की एक झलक मिलती है। क्लिप की शुरुआत प्रियंका की ग्लैमरस एंट्री से होती है और वह तुरंत कपिल शर्मा के वज़न कम होने पर उनका मज़ाक उड़ाती हैं।

आत्मविश्वास के साथ, कपिल इंग्लिश में जवाब देते हुए कहते हैं कि वह “चार हीरोइनों” के साथ काम कर रहे थे, जो इनडायरेक्टली उनकी आने वाली फिल्म “किस किसको प्यार करूं 2” की तरफ इशारा था। उनके जवाब पर प्रियंका ज़ोर से हंसने लगती हैं।

मज़ाक को एक कदम और आगे ले जाते हुए, प्रियंका मज़ाक में कहती हैं, “इंग्लिश में बहुत पट-पट-पट बात कर रहा है!” कपिल शरारती अंदाज़ में उन्हें इंग्लिश में बात करने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रियंका मुश्किल शब्द इस्तेमाल करना शुरू करती हैं, घबराए हुए कपिल मज़ाक में कहते हैं, “यह वाली इंग्लिश अभी तक भारत नहीं आई है!”

बाहुबली एक्ट ने प्रियंका को खूब हंसाया

प्रोमो में किकू शारदा और कृष्णा अभिषेक भी अपने मज़ेदार बाहुबली अवतार में नज़र आते हैं, जिससे प्रियंका बेकाबू होकर हंसने लगती हैं। उनके परफॉर्मेंस पर रिएक्ट करते हुए वह कहती हैं, “मैं तो पूरी तरह भूल ही गई थी कि ये लोग इस शो में कितने मज़ेदार हैं।”

प्रियंका निक जोनास से कैसे मिलीं? कपिल के ज़बरदस्त वन-लाइनर्स ने शो की जान डाल दी

हंसी तब भी जारी रहती है जब कपिल प्रियंका से पूछते हैं कि वह अपने पति, सिंगर निक जोनास से पहली बार कैसे मिलीं, मज़ाक में पूछते हैं, “कबूतर से मैसेज आया था क्या?” इस पर, प्रियंका समझदारी से जवाब देती हैं,

“कबूतर से नहीं, बल्कि ट्विटर की छोटी चिड़िया से।”

कपिल तुरंत एक पंचलाइन मारते हैं जिससे सब हंसने लगते हैं: “ट्विटर पर हम भी हैं, हम पर केस हो गए, साजन परदेस हो गए!” प्रोमो में प्रियंका को सुनील ग्रोवर के साथ एक मजेदार सेगमेंट साझा करते हुए भी दिखाया गया है, जिसका संवाद पहले ही वायरल हो चुका है। सुनील मजाक करते हैं, “कितने भी लैपटॉप आ जाएं प्रियंका जी, पर जो बात पीसी में है, वो किसी में नहीं!