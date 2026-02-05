Abhishek Bachchan Aishwarya Rai Love Story: कैसे शुरू हुई थी अभिषेक-ऐश्वर्या की लव स्टोरी? जानें बॉलीवुड के परफेक्ट कपल की खूबसूरत कहानी

Abhishek Bachchan Aishwarya Rai Love Story: अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन को अक्सर बॉलीवुड के सबसे परफेक्ट कपल्स में से एक कहा जाता है। उनकी लव स्टोरी किसी परी कथा से कम नहीं है, और शादी के 19 साल बाद भी, वे फैंस के लिए कपल गोल्स सेट करते रहते हैं। 5 फरवरी को अभिषेक बच्चन अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं, यह जानने का सही समय है कि उन्हें अपनी “मिस वर्ल्ड” कैसे मिली और कैसे उनकी खूबसूरत यात्रा एक साथ शुरू हुई।

View this post on Instagram A post shared by AishwaryaRaiBachchan (@aishwaryaraibachchan_arb)

उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई?

अभिषेक और ऐश्वर्या की पहली मुलाकात के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। दोनों पहली बार स्विट्जरलैंड में मिले थे, उस समय अभिषेक पूरी तरह से एक्टिंग में नहीं आए थे और फिल्म प्रोडक्शन में काम तलाश रहे थे। वह एक फिल्म के लिए लोकेशन देखने गए थे, जबकि ऐश्वर्या स्विट्जरलैंड में अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रही थीं।

उनके रास्ते अप्रत्याशित रूप से मिले, और उस पहली मुलाकात ने चुपचाप उस नींव को रखा जो बाद में बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव स्टोरीज में से एक बन गई।

बॉबी देओल ने उनकी लव स्टोरी में अहम भूमिका निभाई

उस समय, ऐश्वर्या राय स्विट्जरलैंड में बॉबी देओल के साथ फिल्म ‘और प्यार हो गया’ की शूटिंग में व्यस्त थीं। अभिषेक बॉबी से मिलने सेट पर गए, और यह बॉबी देओल ही थे जिन्होंने अभिषेक को ऐश्वर्या से मिलवाया। उस मुलाकात से बातचीत शुरू हुई, और जल्द ही दोस्ती बढ़ने लगी।

2000 में, अभिषेक और ऐश्वर्या फिल्म ‘ढाई अक्षर प्रेम के’ में एक साथ दिखे। हालांकि, यह 2006 में, ‘गुरु’ में एक साथ काम करते हुए, उनके रिश्ते की असली शुरुआत हुई। इस दौरान, दोनों ने डेटिंग शुरू की, और लाइमलाइट से दूर उनका रिश्ता और मजबूत होता गया।

एक साल बाद, 2007 में, अभिषेक और ऐश्वर्या ने अपने परिवारों की मौजूदगी में शादी कर ली, और अपनी असल ज़िंदगी की लव स्टोरी को हमेशा के लिए खुशहाल बना दिया।

अभिषेक बच्चन के फिल्मी सफर पर एक नज़र

अभिषेक बच्चन ने 2000 में फिल्म ‘रिफ्यूजी’ से करीना कपूर के साथ एक्टिंग की शुरुआत की। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन इसने उन्हें इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में मदद की। इसके बाद वह बस इतना सा ख्वाब है (2001) और शरारत (2002) जैसी फिल्मों में नज़र आए, लेकिन दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाईं।

उनके करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट 2005 में बंटी और बबली से आया, जो उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी और उनके करियर को बहुत ज़रूरी बूस्ट मिला।

आज, अभिषेक और ऐश्वर्या बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक हैं, जिनकी तारीफ सिर्फ़ उनकी स्टारडम के लिए ही नहीं, बल्कि सालों से उनके मज़बूत और शानदार रिश्ते के लिए भी की जाती है।