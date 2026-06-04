Delhi Restaurant Fire Tragedy: होटल मालिक लवकेश बजाज 4 दिन के पुलिस रिमांड पर

कार से जलती हुई इमारत के पास से गुजरा था लवकेश बजाज

Delhi Restaurant Fire Tragedy, (आज समाज), नई दिल्ली: मालवीय नगर स्थित फ्लरिश होटल में लगी आग मामले में आज दिल्ली पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने लवकेश बजाज को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं, बजाज ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है।

पुलिस के अनुसार, आग लगने के दौरान बजाज अपनी कार से जलती हुई इमारत के पास से गुजरा, लेकिन लोगों की मदद करने के बजाय वहां से निकल गया। उसने बताया कि वह डर के कारण मौके से भाग गया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने न तो किसी की मदद की और न ही घर गया। इसके बजाय वह शहर में इधर-उधर घूमता रहा।

मैं नहीं दूसरे लोग संभालते थे काम

गिरफ्तार होटल मालिक लवकेश बजाज ने बताया कि वह खुद होटल की निगरानी नहीं करता था। उसने होटल के मैनेजमेंट, बिलिंग और अकाउंट्स का काम किसी और व्यक्ति को दिया था।

उसने यह भी कहा कि होटल में कमरे बड़े करने और अन्य बदलावों की सलाह भी किसी अन्य व्यक्ति ने दी थी। बजाज ने दावा किया कि सलाह देने वाले व्यक्ति ने उससे कहा था, होटल में ये सारे मॉडिफिकेशन नॉर्मल हैं और दिल्ली में सब चलता है।

21 लोगों की हुई मौत

गौरतलब है कि बुधवार को लगी इस भीषण आग ने पांच मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई। घटना के कुछ घंटों बाद पुलिस ने बजाज को हिरासत में लिया था।

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