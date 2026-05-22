Punjab Breaking News : एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिलना गर्व की बात : सीएम

कहा, इस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के शानदार आयोजन के लिए हम पूरा सहयोग करेंगे

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने प्रदेश को एशियन हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी मिलने पर खुशी जाहिर की है। मान ने इस संबंध में बात करते हुए कहा कि पंजाब के लिए गर्व के पल हैं कि इतने बड़े स्तर का खेल टूर्नामेंट पहली बार प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह प्रदेश सरकार के खेलों के प्रति समर्पण को प्रदर्शित करता है। मान ने कहा कि पंजाब शुरू से ही हॉकी की नर्सरी रहा है। आज तक भारतीय हॉकी टीम में पंजाब के काफी खिलाड़ियों ने ओलंपिक गेम तक देश की मेजबानी की है। उन्होंने कहा कि बड़े खेल आयोजन हमेशा युवाओं को खेल से जोड़ने में सफल साबित होते हैं।

अक्टूबर में किया जाना है आयोजन

राज्य इस साल अक्टूबर में पहली बार प्रतिष्ठित एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की तैयारियां कर रहा है। इस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए इंडियन हॉकी फेडरेशन को पूर्ण सहयोग का भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह आयोजन भारतीय हॉकी में पंजाब की पहचान को और मजबूत करेगा और युवाओं की नई पीढ़ी को खेलों के प्रति प्रेरित करेगा। ‘हॉकी इंडिया’ के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भाग लेने वाले खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए विश्व स्तरीय व्यवस्था, सुरक्षित सुरक्षा और हर संभव सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

उन्होंने कहा कि पंजाब हमेशा हॉकी की नर्सरी रहा है और हमारी धरती पर ऐसे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी करने से हमारे युवाओं को खेल के मैदानों से जुड़ने के लिए और अधिक प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि एशियाई खेल 3-4 अक्टूबर को समाप्त होंगे और शानदार प्रदर्शन करने वाली शीर्ष छह हॉकी टीमें एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भिड़ेंगी। उन्होंने आगे कहा कि मेजबानी का अधिकार मिलना खेलों के क्षेत्र में पंजाब के लिए बड़ी उपलब्धि है और पंजाब को आखिरकार इतने बड़े स्तर के अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन का अवसर मिला है।

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