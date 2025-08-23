SA vs AUS ODI Series : तीन वनडे की सीरीज में मेजबान ऑस्ट्रेलिया 2-0 से पिछड़ा

सीरीज का अंतिम मुकाबला कल खेला जाएगा

SA vs AUS ODI Series (आज समाज), खेल डेस्क : ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंची दक्षिण अफ्रीका की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए दूसरे वनडे मैच में मेजबान टीम को 84 रन से हराते हुए सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। सीरीज का तीसरा व अंतिम वनडे मैच कल खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने पहले वनडे मैच में भी आॅस्ट्रेलिया को 98 रन से हरा दिया था। दूसरे वनडे मैच में जहां दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.1 ओवर में 277 रन पर आलआउट हो गई वहीं उसके तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी की शानदार गेंदबाजी के दम पर टीम ने दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 84 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है।

कंगारू टीम की ओर से जोश इंग्लिस ने दमदार बल्लेबाजी की, लेकिन एनगिडी के पांच विकेट उनकी पारी पर भारी पड़ा। एनगिडी ने 42 रन देकर पांच विकेट लिए जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम 37.4 ओवर में 193 रन पर सिमट गई। यह लगातार चौथी बार है जब मिचेल मार्श की अगुआई वाली टीम घरेलू मैदान पर वनडे में 200 रन के अंदर ढेर हो गई है। तीन मैच की सीरीज में लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। टीम केर्न्स में पहले वनडे में 98 रन से हारी थी।

रबाडा की अनुपस्थिति में भी अफ्रीकी गेंदबाजों ने भरपाया कहर

चोटिल कगिसो रबाडा की अनुपस्थिति में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया जिसमें एनगिडी ने दूसरे ही ओवर में मार्नस लाबुशेन को आउट कर दिया। नांद्रे बर्गर ने ट्रेविस हेड का विकेट लिया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का शॉर्ट गेंदों के खिलाफ जूझना जारी रहा और कप्तान मार्श भी पावरप्ले में मिडआॅन पर लपके गए जिससे टीम ने 38 रन पर तीन विकेट खो दिए। जोश इंग्लिस (87 रन) और कैमरन ग्रीन (35 रन) ने 67 रन की साझेदारी निभाई। बाएं हाथ के स्पिनर सेनुरान मुथुसैमी ने 23वें ओवर में ग्रीन का रिटर्न कैच लेकर इस भागीदारी का अंत किया। एलेक्स कैरी के आउट होने से ऑस्ट्रेलिया ने 133 रन पर पांचवां विकेट गंवाया। एनगिडी ने फिर निचले क्रम को झकझोर दिया। उन्होंने इंग्लिस की पारी का अंत किया जिसमें 10 चौके और दो छक्के जड़े थे।

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के कार्यवाहक कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। नियमित कप्तान तेम्बा बावुमा को कार्यभार प्रबंधन के अंतर्गत आराम दिया गया था और वह सीरीज के अंतिम वनडे में टीम की अगुआई के लिए उपलब्ध होंगे। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने मैथ्यू ब्रिट्ज्के (88 रन) और ट्रिस्टन स्टब्स (74 रन) के अर्धशतकों की मदद से चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा किया। रेयान रिक्लेटन (08) और स्टब्स ने चौथे विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी निभाई। मार्करम आसान कैच देकर खाता खोले बिना आउट हो गए।

