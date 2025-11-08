Road Accident Death: यूपी के शामली में भीषण सड़क हादसा, हरियाणा के चार युवकों की मौत

पानीपत-खटीमा हाईवे पर बुटराडा फ्लाईओवर के पास सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी तेज रफ्तार कार

Road Accident Death, (आज समाज), पानीपत: शुक्रवार देर रात उत्तर प्रदेश के शामली में हुए सड़क हादसे में हरियाणा के 4 युवकों की मौत हो गई। हादसा पानीपत-खटीमा हाईवे पर बुटराडा फ्लाईओवर के पास हुआ। यहां पर सड़क किनारे खड़े एक कैंटर में एक तेज रफ्तार कार घुस गई। हादसे में कार सवार चारों दोस्तों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। पुलिस उनकी पहचान कर परिजनों को सूचना देने का प्रयास कर रही है।

एएसपी संतोष कुमार सिंह के अनुसार, हादसे के वक्त युवक संभवत: मुजफ्फरनगर की ओर जा रहे थे। कार के अंदर से कुछ शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि कार सवार युवक नशे में थे। पुलिस ने कैंटर को कब्जे में ले लिया है, जबकि उसका चालक फरार है।

गाड़ी को काटकर शव निकाले बाहर

पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि स्विफ्ट कार चकनाचूर हो गई। उसके टुकड़े सड़क पर 100 मीटर तक बिखर गए। उसकी छत गायब हो गई। लाश कार में ही फंस गए। गाड़ी को काटकर शवों को निकालना पड़ा। कैंटर के भी टुकड़े हो गए। उसके अगले पहिए अलग हो गए। केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार सवार चारों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव

सूचना मिलते ही बाबरी थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। एडिशनल एसपी संतोष कुमार सिंह ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। घटना बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बुटराड़ा के पास हुई।

