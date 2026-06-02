Road Accident: गुजरात में भीषण सड़क हादसा, 2 बसों की टक्कर में 7 लोगों की मौत

हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल

Road Accident, (आज समाज), सूरत: गुजरात में आज दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सूरत जिले के बारडोली के पास दो बसें टकरा गई। हादसे में 7 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने का समाचार है। हादसा सड़क पर पलटे एक टैंकर को बचाने की कोशिश के दौरान हुआ।

टैंकर की टक्कर से बचाने की कोशिश में एक बस ड्राइवर का स्टीयरिंग पर कंट्रोल नहीं रहा और बस डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में जाकर सामने से आ रही दूसरी बस से टकरा गई। दोनों ही बसें स्पीड में थीं। इनमें एक बस में सड़क किनारे पलटते ही आग लग गई। दोनों बसें महाराष्ट्र की हैं। सभी घायलों को बारडोली के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है।

3 की हालत गंभीर

कलेक्टर तेजस पटेल ने दुर्घटना के बारे में बताया कि यह हादसा शाम 4:30 बजे हुआ। घायलों को तीन अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सभी का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों द्वारा किया जा रहा है। 7 घायलों को सूरत सिविल अस्पताल रेफर किया गया है, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है।