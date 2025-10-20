Horrific Accident on Yamuna Expressway: यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण दुर्घटना, तेज़ रफ़्तार बस ट्रक से टकराई , 16 यात्री गंभीर रूप से घायल

Horrific Accident on Yamuna Expressway: यमुना एक्सप्रेसवे पर बलदेव के पास सोमवार सुबह एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 16 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा तड़के लगभग 3:30 बजे माइलस्टोन 145 पर हुआ, जब नोएडा से आगरा जा रही इटावा डिपो की एक रोडवेज बस तीसरी लेन में चल रहे एक ट्रक से ज़ोरदार टक्कर हो गई।

टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, शीशे टूट गए और सीटें टूट गईं। टक्कर के बाद बस के रुकते ही यात्री दहशत में चीखने-चिल्लाने लगे। पुलिस रिपोर्टों के अनुसार, ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय झपकी आ गई, जिसके कारण यह भीषण टक्कर हुई।

त्वरित बचाव अभियान

बलदेव पुलिस और एक्सप्रेसवे के आपातकालीन कर्मचारियों ने घायल यात्रियों को तुरंत बचाया और इलाज के लिए आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज ले गए। बाद में पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस को सड़क से हटाया और यातायात सुचारू किया।

घायलों की सूची

हर्षित (21),मैनपुरी

अनिल कुमार (35), फिरोजाबाद

अंकित, फिरोजाबाद

राहुल (29),मैनपुरी

-सुरेश चंद्र (38),कन्नौज

वर्षा (30), एटा

-विमल कुमार (29),मैनपुरी

-विपिन कुमार (27), इटावा

मयंक प्रजापति (27), इटावा

पियू (7), औरैया

पायल (14), एटा

कपिल दुबे (47), मैनपुरी — कंडक्टर

संतोष (32), इटावा – चालक

दीपक (32), कौशांबी

अवनीश (36), इटावा

अमन (23),इटावा

दुर्घटना का कारण

प्रारंभिक जांच में ड्राइवर की थकान को प्राथमिक कारण बताया गया है। पुलिस ने ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने के लिए लंबे मार्गों पर ड्राइवरों से नियमित विश्राम लेने का आग्रह किया है।