Yamuna Expressway Accident : यमुना एक्सप्रेसवे पर भयानक हादसा, चार की मौत, दर्जनों गंभीर

आपस में टकराने के बाद छह यात्री बसों व दो कारों में लगी आग, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा

Yamuna Expressway Accident (आज समाज), मथुरा : धुंध और कोहरा हादसों की वजह बन रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी एक्सप्रेसवे और हाईवे पर हो रही है। कोहरे की चादर होने से सड़क मार्ग ठीक से दिखाई नहीं देता जिससे वाहन तेज गति में होने के कारण आपस में टकरा रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि देखने को मिला जब यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा जा रही लेन पर घने कोहरे के बीच तेज रफ्तार में दौड़ रहे कई वाहन आपस में टकरा गए।

हादसा इतना ज्यादा भयानक था कि करीब आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों में आग लग गई। पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिन वाहनों में आग लगी है उनमें छह बसें व दो कारें शामिल हैं। ये सभी वाहन यात्रियों से भरे हुए थे। कई लोग वाहनों के अंदर फंस गए, कुछ ने बसों ने कूदकर अपनी जान बचाई। चार लोगों की जलकर मृत्यु हो गई है। करीब 150 से अधिक घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

माइल स्टोन 125 के पास हुआ हादसा

घटना बलदेव थाना क्षेत्र के गांव खड़ेहरा के निकट माइल स्टोन संख्या 125 पर हुई है। यहां घना कोहरा होने के कारण रात में दृश्यता शून्य थी। इससे आगे-पीछे चल रहे वाहनों के चालक एक-दूसरे को देख नहीं सके और वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी तेज थी कि वाहनों में आग लग गई। छह बसें और दो कार भीषण आग की चपेट में आ गईं। आग लगते ही बसों में चीख-पुकार मच गई। खिड़कियों से यात्रियों ने किसी तरह कूदकर जान बचाई। जबकि अंदर ही फंसे रह गए। बसों और कारें टक्कर लगने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

एक दर्जन दमकल गाड़ियों ने पाया आग पर काबू

सूचना पर पहुंची करीब एक दर्जन दमकलों से आग पर काबू पाया गया। हादसे के बाद आगरा से नोएडा जाने वाली एक्सप्रेसवे की लेन पर आवागमन पूरी तरफ ठह गया। क्रेन से हटाकर वाहनों को किनारे किया गया। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि चार यात्रियों की जलकर मृत्यु हो गई है। बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं। इन्हें 20 से अधिक एंबुलेंस के जरिए अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार भी घटनास्थल पर पहुनंच गए हैं। अभी मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है।