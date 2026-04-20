Udhampur Bus Accident: उधमपुर में खौफनाक एक्सीडेंट! कघोट में बस पलटी, 10 लोगों की मौत की खबर

Udhampur Bus Accident: उधमपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां रामनगर इलाके के कघोट (कनोट) गांव के पास एक पैसेंजर बस पलट गई। बस, जो रामनगर से उधमपुर जा रही थी, कंट्रोल खोकर सड़क से उतर गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

भारी मौतों की आशंका

शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे में जान का बड़ा नुकसान हो सकता है। जानकारी के अनुसार 10 से अधिक लोगों की मौत की अपुष्ट आशंका जताई जा रही है। जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया, और टीमें पीड़ितों की मदद के लिए मौके पर पहुंच गईं।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जवाब

जितेंद्र सिंह ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया और कन्फर्म किया कि उन्होंने जिला प्रशासन से बात की है। उन्होंने स्थिति का जायजा लेने और तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा से संपर्क किया।

सिंह ने कहा कि हादसे की सूचना लगभग एक घंटे पहले मिली थी, और तब से, इमरजेंसी सेवाएं बचाव के काम में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। घायलों को तुरंत मेडिकल इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है।

गंभीर मरीज़ों के लिए एयरलिफ्ट का इंतज़ाम

घटना की गंभीरता को देखते हुए, गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर मेडिकल सुविधाओं के लिए एयरलिफ्ट करने का इंतज़ाम किया जा रहा है। मंत्री लोकल अधिकारियों और ज़मीन पर मौजूद टीमों के साथ लगातार संपर्क में हैं, जिनमें राजिंदर शर्मा की लीडरशिप वाली टीमें भी शामिल हैं।

चश्मदीद की बात से चिंता बढ़ी

एक घायल, देस राज, जिनका अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) में इलाज चल रहा है, ने चौंकाने वाली बातें बताईं। उन्होंने आरोप लगाया कि ड्राइवर ओवरस्पीडिंग कर रहा था, और बस एक तीखे मोड़ पर कंट्रोल खो बैठी और फिर नीचे गिर गई।

उन्होंने यह भी दावा किया कि बस ओवरलोड थी, और अंदर कई यात्री खड़े थे, जिससे शायद हादसा इतना गंभीर हो गया।

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है

रेस्क्यू और राहत के काम अभी भी जारी हैं, और अधिकारी और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने में लगे हैं। मरने वालों की सही संख्या पूरी जांच के बाद कन्फर्म की जाएगी।