Honor का बड़ा धमाका! लॉन्च हुए Magic 8 और Magic 8 Pro, 7200mAh बैटरी और Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस

Honor Magic 8 Pro Price : टेक दिग्गज Honor ने चीन में Honor Magic 8 और Honor Magic 8 Pro लॉन्च करके अपने प्रीमियम स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार किया है। कंपनी के ये लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन बेहतरीन हार्डवेयर, आकर्षक डिज़ाइन और बड़ी बैटरी से लैस हैं – जो स्मार्टफोन सेगमेंट में परफॉर्मेंस और टिकाऊपन के नए मानक स्थापित करते हैं।

दोनों मॉडल क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, 16GB तक रैम और 1TB इंटरनल स्टोरेज से लैस हैं। Android 16 पर आधारित MagicOS 10 पर चलने वाले इन फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है और ये बेहद तेज़ चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। प्रो वेरिएंट में 7,200mAh की बैटरी है, जबकि स्टैंडर्ड Magic 8 में 7,000mAh की बैटरी है।

चीन में Honor Magic 8 सीरीज़ की कीमत

Honor Magic 8 के 12GB + 256GB मॉडल की शुरुआती कीमत CNY 4,499 (करीब ₹55,000) है। इसके उच्चतर वेरिएंट की कीमतें इस प्रकार हैं:

12GB + 512GB – CNY 4,799 (₹59,100)

16GB + 512GB – CNY 4,999 (₹61,600)

16GB + 1TB – CNY 5,499 (₹67,800)

वेलवेट ब्लैक, स्नो व्हाइट, सनराइज़ गोल्ड और एज़्योर ग्लेज़ रंगों में उपलब्ध।

Honor Magic 8 Pro के 12GB + 256GB वेरिएंट की शुरुआती कीमत CNY 5,699 (करीब ₹70,200) है। इसके टॉप-एंड वर्ज़न 16GB रैम और 1TB स्टोरेज की कीमत CNY 6,699 (करीब ₹83,000) है। प्रो मॉडल वेलवेट ब्लैक, स्नो व्हाइट, एज़्योर ग्लेज़ और सनराइज़ गोल्ड सैंड रंगों में उपलब्ध है।

Honor Magic 8 Pro: स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

Honor Magic 8 Pro में 6.71-इंच 1.5K LTPO OLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 6,000 निट्स है। यह स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 SoC पर चलता है, जिसे 16GB तक रैम और 1TB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है।

फोटोग्राफी के लिए, डिवाइस में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें शामिल हैं:

50MP प्राइमरी सेंसर (1/1.3-इंच)

50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस

200MP टेलीफ़ोटो लेंस (f/2.6, 3.7x ऑप्टिकल ज़ूम, 100x डिजिटल ज़ूम)

इस फ़ोन में बेहतर कैमरा परफॉर्मेंस के लिए CIPA 5.5 इमेज स्टेबिलाइज़ेशन के साथ AIMAGE Honor Nox इंजन भी है। आगे की तरफ, इसमें 3D डेप्थ सेंसर के साथ 50MP का सेल्फी कैमरा है।

मैजिक 8 प्रो IP68/IP69/IP69K रेटिंग प्राप्त है, जो धूल और पानी से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें 7,200mAh की बैटरी है जो 100W वायर्ड और 80W वायरलेस फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी विकल्पों में 5G, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 6.0, GPS, NFC और USB टाइप-C पोर्ट शामिल हैं।

Honor Magic 8: स्पेसिफिकेशन और फ़ीचर्स

मानक Honor Magic 8 में ज़्यादातर फ़ीचर्स प्रो मॉडल के समान हैं, लेकिन इसका डिस्प्ले थोड़ा छोटा और कैमरा कॉन्फ़िगरेशन अलग है। इसमें 6.58-इंच का फुल-एचडी+ OLED डिस्प्ले (1256×2760 पिक्सल) है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 6,000 निट्स है। यह फ़ोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट पर चलता है और 16GB तक रैम और 1TB स्टोरेज देता है।

कैमरा सेटअप में शामिल हैं:

50MP मुख्य सेंसर (1/1.56-इंच)

50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस

64MP टेलीफ़ोटो लेंस (3x ऑप्टिकल, 100x डिजिटल ज़ूम)

आगे की तरफ़, फ़ोन में 50MP का वाइड-एंगल सेल्फी कैमरा है। इसमें 7,000mAh की बैटरी है जो 90W वायर्ड और 80W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। मैजिक 8 टिकाऊपन के लिए IP68/IP69/IP69K रेटिंग भी प्रदान करता है।