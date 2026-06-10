Honor X80 Pro Max: चार्जिंग की टेंशन खत्म! 11,000mAh बैटरी वाला धांसू 5G स्मार्टफोन जल्द होगा लॉन्च

Honor X80 Pro Max: चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Honor अपनी X80 लाइनअप में एक नया फ्लैगशिप-ग्रेड डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जहां स्टैंडर्ड Honor X80 के इस महीने के आखिर में लॉन्च होने की उम्मीद है, वहीं नई लीक से पता चलता है कि कंपनी एक ज़्यादा पावरफुल वैरिएंट भी पेश कर सकती है, जिसे शायद Honor X80 Pro Max कहा जाएगा।

आने वाले स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी ज़बरदस्त 11,000mAh बैटरी हो सकती है, जो इसे अब तक लॉन्च हुए सबसे बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफ़ोन में से एक बना देगी। मशहूर टिपस्टर Digital Chat Station के अनुसार, डिवाइस 90W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट कर सकता है, जिससे यूज़र्स इतनी बड़ी बैटरी को तेज़ी से चार्ज कर सकेंगे।

बड़ी बैटरी और प्रीमियम डिस्प्ले

Weibo पर शेयर की गई लेटेस्ट लीक के अनुसार, Honor X80 Pro Max में अल्ट्रा-स्लिम बेज़ेल्स और गोल कोनों वाला 6.8-इंच का फ़्लैट AMOLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है। स्क्रीन 2788 × 1280 पिक्सल का रिज़ॉल्यूशन दे सकती है, जिससे साफ़ विज़ुअल्स और शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा।

अंदरूनी तौर पर, इस स्मार्टफोन में Qualcomm का Snapdragon 6 Gen 5 प्रोसेसर होने की चर्चा है, जिससे रोज़मर्रा के कामों, गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर परफ़ॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है।

मज़बूत डिज़ाइन और एडवांस्ड फ़ीचर्स

रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि डिवाइस में बेहतर सुरक्षा के लिए फ़ुल वॉटर-रेज़िस्टेंस सर्टिफ़िकेशन, बेहतर ड्रॉप प्रोटेक्शन और फ़्लैगशिप-लेवल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फ़ीचर्स हो सकते हैं। इन खूबियों की वजह से X80 Pro Max अपनी कैटेगरी के सबसे मज़बूत स्मार्टफ़ोन में से एक बन सकता है।

Honor Power का सक्सेसर?

लेटेस्ट दावे उन पुरानी रिपोर्ट्स से मेल खाते दिखते हैं जिनमें बताया गया था कि Honor 11,000mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन की टेस्टिंग कर रहा था। हालांकि उस समय उस डिवाइस की पहचान पता नहीं थी, लेकिन इंडस्ट्री के जानकारों का मानना ​​है कि यह Honor Power का सक्सेसर हो सकता है, जो शानदार 8,000mAh बैटरी के साथ आया था।

हालांकि Honor ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस स्मार्टफोन की पुष्टि नहीं की है, लेकिन चर्चा में मौजूद स्पेसिफिकेशन्स से संकेत मिलता है कि अगर Honor X80 Pro Max उम्मीद के मुताबिक लॉन्च होता है, तो यह स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बैटरी लाइफ़ के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर सकता है।