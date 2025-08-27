200MP कैमरे के साथ Honor 500 Series जल्द लॉन्च, फीचर्स जानकर हो जाएंगे हैरान

Honor 500 Series, आज समाज, नई दिल्ली: रोजाना एक से धांसू स्मार्टफोन मार्किट लांच हो रहे हैं। वहीं इसी बीच Honor की आगामी 500 सीरीज़ के बारे में नई लीक सामने आ रही हैं, जिसके अगले कुछ महीनों में लॉन्च होने की उम्मीद है। इस लाइनअप में Honor 500 और Honor 500 Pro शामिल होने की खबर है,

जो इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुई Honor 400 सीरीज़ के सीधे उत्तराधिकारी होंगे। इसके अलावा, कंपनी Honor GT 2 सीरीज़ पर भी काम कर रही है, जिसमें शक्तिशाली अपग्रेड और फ्लैगशिप फीचर्स होने का वादा किया गया है।

संभावित लॉन्च टाइमलाइन

जाने-माने टिप्सटर Digital Chat Station द्वारा Weibo पर पोस्ट किए गए एक पोस्ट के अनुसार, Honor 500 और Honor 500 Pro इस साल के अंत तक लॉन्च हो सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन अपने पिछले मॉडल की तुलना में पतले रियर कैमरा मॉड्यूल के साथ आने की उम्मीद है।

मुख्य स्पेसिफिकेशन (लीक)

Honor 500: इसमें 6.5-इंच डिस्प्ले और शानदार 200MP का प्राइमरी रियर कैमरा होने की अफवाह है, जो इस डिवाइस की एक प्रमुख खासियत है।

Honor 500 Pro: इसमें अपग्रेडेड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप सहित अतिरिक्त प्रीमियम फीचर्स शामिल होने की उम्मीद है।

Honor GT 2 सीरीज़: इसमें 6.83-इंच डिस्प्ले, बेहतर परफॉर्मेंस और भारी इस्तेमाल के लिए उच्च क्षमता वाली बैटरी होने की संभावना है।

Honor 400 सीरीज़ पर एक नज़र

Honor 400, जिसे मई 2025 में लॉन्च किया गया था, 6.55-इंच फुल-HD+ AMOLED डिस्प्ले (1,264×2,736 पिक्सल) के साथ आया था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 5,000-nits पीक ब्राइटनेस और 460ppi पिक्सल डेंसिटी प्रदान करता है। स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 3 और एड्रेनो 720 GPU द्वारा संचालित, इसमें 12GB तक रैम और 512GB स्टोरेज के साथ 5,300mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी और 66W फ़ास्ट चार्जिंग है।

Honor 400 Pro में थोड़ा बड़ा 6.7-इंच का फुल-HD+ AMOLED डिस्प्ले (1,280×2,800 पिक्सल) दिया गया था, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz, DCI-P3 वाइड कलर गैमट और 5,000-nits की पीक ब्राइटनेस है। यह स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 चिपसेट और एड्रेनो 750 GPU के साथ 12GB तक रैम और 512GB स्टोरेज पर चलता था।

डिवाइस में 5,300mAh की बैटरी थी जो 100W वायर्ड और 50W वायरलेस फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती थी। Honor 400 और 400 Pro दोनों ही अपने 200MP प्राइमरी कैमरों से प्रभावित करते हैं, हालाँकि प्रो मॉडल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ सबसे अलग था, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएंट में डुअल सेटअप था।

Honor 500 सीरीज़ से क्या उम्मीद

Honor 500 लाइनअप के साथ, प्रशंसक एक परिष्कृत डिज़ाइन, उन्नत हार्डवेयर और और भी ज़्यादा शक्तिशाली कैमरा क्षमताओं की उम्मीद कर सकते हैं। 200MP सेंसर के केंद्रबिंदु के रूप में वापसी करने की संभावना है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि नई सीरीज़ स्मार्टफोन फोटोग्राफी में Honor की पकड़ को जारी रखेगी।