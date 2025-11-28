Hongkong Fire Update, (आज समाज), हांगकांग : हांगकांग की रिहायशी इमारतों में हुआ भयंकर आगजनी की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 128 पर पहुँच गई है, वहीं जिस होसब से इमारतों से शव बरामद हो रहे हैं, ऐसे मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ने की संभावना है। आगजनी प्रभावित इमारतों में चलाये गए सर्च अभियान के दौरान और भी शव बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय है की हांगकांग में जिस परिसर में ये आगजनी की घटना हुई है, वहां लगभग दो हजार फ्लैट हैं और इनमें जिनमें करीब 4800 लोग रह रहे थे। बताया जा रहा है कि हादसे में 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 11 फायर ब्रिगेड टीम के जवान शामिल हैं।

अभी और बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा

हांगकांग के सुरक्षा सचिव क्रिस तांग ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अभी आगजनी की घटना से प्रभावित इमारतों से शव बरामद हो रहे हैं और मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। बता दें कि बुधवार दोपहर के समय हांगकांग के ताई पो इलाके में स्थित वांग फुक कोर्ट परिसर में स्थित आठ में से सात में आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि इमारतों में पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा था, काम के लिए बांस की मचान लगी हुई थी, इन बांसों के कारण आग तेज रफ़्तार से फैली और एक के बाद एक इमारत को अपने चपेट में ले लिया।

24 घंटे में कड़ी मशक्क्त के बाद आग पर काबू पाया था

इस आग ने सात इमारतों को चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए एक हजार से भी ज्यादा फायर ब्रिगेड के जवानों ने 24 घंटे में कड़ी मशक्क्त के बाद आग पर काबू पाया था। हादसे के दो दिन बाद इस वक्त भी इमारतों से धुआं उठता दिख रहा है और सर्च अभियान में अभी भी शव निकलकर सामने आ रहे है। फिलहाल अग्निशमन विभाग का शुक्रवार को भी तलाशी अभियान चल रहा है जो अभी आखिरी चरण में हैं और उसके बाद अभियान समाप्त कर दिया जाएगा। बता दें कि अग्निशमन दल सबसे ज्यादा उन इमारतों की तलाशी में जुटे है जहाँ से सबसे ज्यादा फ़ोन कॉल आए थे, पर अग्निशमन दल के लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए थे।

