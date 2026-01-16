Honey Singh Visits Haridwar: विवाद के बाद भक्ति में डूबे Honey Singh, हरिद्वार में भोलेनाथ के चरणों में टेका माथा

By
Mohit Saini
-
0
88
Honey Singh Visits Haridwar: विवाद के बाद भक्ति में डूबे Honey Singh, हरिद्वार में भोलेनाथ के चरणों में टेका माथा
Honey Singh Visits Haridwar: विवाद के बाद भक्ति में डूबे Honey Singh, हरिद्वार में भोलेनाथ के चरणों में टेका माथा

Honey Singh visits Haridwar: मशहूर सिंगर और रैपर यो यो हनी सिंह दिल्ली कॉन्सर्ट के दौरान ठंडे मौसम और इंटिमेसी के बारे में अपनी टिप्पणियों को लेकर विवादों में आने के बाद सुर्खियों में हैं। इस बयान से सोशल मीडिया पर भारी विरोध हुआ, जिससे उन्हें काफी ट्रोल किया गया। जैसे-जैसे आलोचना बढ़ी, हनी सिंह ने सार्वजनिक रूप से अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी।

विवाद के बाद, रैपर आध्यात्म की ओर मुड़ते दिख रहे हैं। हनी सिंह हाल ही में हरिद्वार गए और नीलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना की, जहां उन्होंने रुद्राभिषेक भी किया। उनके मंदिर दौरे की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं।

हनी सिंह ने रुद्राभिषेक किया

विवाद से उनकी पब्लिक इमेज खराब होने के बाद, हनी सिंह चुपचाप हरिद्वार गए और भक्ति में डूब गए। मंदिर के विजुअल्स में उन्हें शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर खड़े देखा जा सकता है, जबकि पुजारी अनुष्ठान कर रहे थे। एक और तस्वीर में, रैपर को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रुद्राभिषेक करते हुए देखा जा सकता है।

जैसे ही ये तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं, नेटिज़न्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कई यूजर्स ने कमेंट किया कि कॉन्सर्ट में अनुचित टिप्पणी करने के बाद, हनी सिंह ने अब भगवान शिव के आशीर्वाद में शरण ली है।

हनी सिंह ने वह बयान क्यों दिया?

इससे पहले, हनी सिंह ने अपने विवादास्पद बयान के लिए माफी मांगते हुए एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने अपने बयान के पीछे का कारण भी बताया। रैपर ने कहा कि वह कॉन्सर्ट में गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे और इवेंट से पहले कई डॉक्टरों से सलाह ली थी।

उनके अनुसार, युवा लोग तेजी से यौन संचारित रोगों का सामना कर रहे हैं, और उनका इरादा शारीरिक संबंध के दौरान सुरक्षा का उपयोग करने के बारे में जागरूकता फैलाना था। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने इस संदेश को OTT-स्टाइल की भाषा में देने की कोशिश की, जो दर्शकों को पसंद नहीं आया और गलतफहमी पैदा हुई।

ट्रोल्स से मंदिर तक

जहां विवाद ने आक्रोश पैदा किया, वहीं हनी सिंह के अचानक आध्यात्मिक मोड़ ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। चाहे यह डैमेज कंट्रोल हो या सच्ची भक्ति, उनके हरिद्वार दौरे ने निश्चित रूप से लोगों का ध्यान खींचा है।

ये भी पढ़ें: North India Cold Wave Alert: उत्तर भारत में ठंड का रेड अलर्ट! दिल्ली-यूपी फ्रीज, शीतलहर का कहर जारी