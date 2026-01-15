Honey Singh Controversial Statement: हद पार कर गए Honey Singh, स्टेज से बोले गंदे बोल, सुनकर भड़के लोग

Honey Singh Controversial Statement: हनी सिंह का विवादित बयान: पॉपुलर रैपर यो यो हनी सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार गलत वजहों से। हालांकि उनके गाने फैंस के बीच बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन दिल्ली में उनके लाइव कॉन्सर्ट का एक हालिया वीडियो वायरल हो गया है, जिससे कई लोग हैरान और गुस्सा हैं। शो के दौरान, हनी सिंह ने दिल्ली के ठंडे मौसम को फिजिकल इंटीमेसी से जोड़ते हुए एक गलत टिप्पणी की, जो दर्शकों के एक बड़े हिस्से को पसंद नहीं आई।

हनी सिंह का वायरल वीडियो बड़े बवाल की वजह बना

All these stories and putting status of God mean nothing when you openly abuse and talk about S*x in front of a Gen-Z crowd. Comeback stories may have earned him some sympathy earlier, but now he has lost all respect. #HoneySingh 👎🏻 pic.twitter.com/8kJ4uI31MB — Lala (@FabulasGuy) January 14, 2026

वायरल क्लिप में हनी सिंह एक बड़ी भीड़ के सामने स्टेज पर परफॉर्म करते दिख रहे हैं, तभी वह अचानक एक कमेंट करते हैं जिसे कई लोगों ने वल्गर और खराब बताया। हालांकि वेन्यू पर मौजूद दर्शक हंसते और उस पल का मज़ा लेते दिखे, लेकिन सोशल मीडिया यूज़र्स ने रैपर को सभी हदें पार करने के लिए तुरंत लताड़ा। यह बयान, हालांकि यहां थोड़ा हल्का करके बताया गया है, लेकिन एक पब्लिक मंच के लिए अभद्र और गलत होने के लिए इसकी बड़े पैमाने पर आलोचना हुई है।

नेटिज़न्स ने गुस्सा निकाला, कहा ‘उनसे इसकी उम्मीद नहीं थी’

जैसे ही यह वीडियो ऑनलाइन आया, इसने आलोचनाओं की लहर पैदा कर दी। कई यूज़र्स ने निराशा जताई, कहा कि उन्हें उनके जैसे कद के कलाकार से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं थी। कई कमेंट्स में एक पब्लिक फिगर के तौर पर उनकी ज़िम्मेदारी की भावना पर सवाल उठाया गया, जिसमें कहा गया कि स्टेज पर ऐसी टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं।

विवादों से कोई नया रिश्ता नहीं

यह पहली बार नहीं है जब हनी सिंह मुश्किल में पड़े हैं। रैपर पहले भी कई विवादों में शामिल रहे हैं—चाहे वह बादशाह के साथ उनका पब्लिक झगड़ा हो या शराब की लत से जूझने के बारे में उनका अपना कबूलनामा। उन्होंने पहले भी नशे की लत से अपनी लड़ाई के बारे में खुलकर बात की है, जिसका उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ा था। अपनी म्यूज़िकल सफलता के बावजूद, इस तरह की घटनाएं हनी सिंह को विवादों और आलोचनाओं के बीच लाती रहती हैं।