Health Care, (आज समाज), पानीपत : सर्दियों का मौसम आते ही जहां एक तरफ गरमा-गरम चाय और आरामदायक रजाई की याद आती है, वहीं दूसरी तरफ खांसी, जुकाम, गले में खराश, जोड़ों के दर्द, सांस लेने में तकलीफ जैसी बिन बुलाई मेहमान बीमारियाँ भी दरवाजे पर दस्तक देने लगती है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए होम्योपैथी एक बेहतर विकल्प

इनसे बचने के लिए हम गर्म कपड़े तो पहन लेते हैं लेकिन शरीर को अंदर से मजबूत बनाना भूल जाते हैं जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ने लग जाती है, तो ऐसे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए होम्योपैथी एक बेहतर विकल्प है। क्लासिकल होम्योपैथी फिजिशियन डॉ जयश्री मलिक (पानीपत) का कहना है कि जहाँ बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ये मीठी गोलिया बिमारियों की जड़ पर काम करती हैं, तो इलाज भी पॉकेट फ्रेंडली है।

समस्या बढ़ने से पहले ही उसका रोकथाम किया जाए

डॉक्टर जयश्री ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस की तकलीफ के मरीजों के लिए क्लासिकल होम्योपैथी पद्धति द्वारा रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर इलाज किया जाता है। बढ़ते प्रदूषण के इस मौसम में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी के रोगियों को समस्या बढ़ने से पहले ही डॉक्टर की सलाह से बचाव के लिए होम्योपैथिक दवा ले लेनी चाहिए ताकि समस्या बढ़ने से पहले ही उसका रोकथाम किया जाए।

हार्ट पेशेंट्स को इस डेडली कांबिनेशन से बचने की जरूरत

डॉ जयश्री ने बताया की फोग और स्मोग के खतरनाक कांबिनेशन से सांस और दिल के मरीजों को ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। क्लासिकल होम्योपैथी रोगी के लक्षणों को नियंत्रित करने के साथ-साथ स्मोग और पॉल्यूशन से होने वाले विकारों में से उबरने में काफी मददगार है। होम्योपैथिक डॉक्टर उपचार योजना प्रदान करता है जो संपूर्ण स्वास्थ्य में बदलाव सुनिश्चित करती है। सोशल मीडिया पर बताई जा रही भिन्न दवाओं पर भरोसा ना करें, दवा कैसे, कब और कितनी मात्रा में लेनी है इसके लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

