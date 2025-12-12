Amit Shah: अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करने 24 दिसंबर को पंचकूला आएंगे गृहमंत्री अमित शाह

आज सीएम नायब सैनी के किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण

Amit Shah, (आज समाज), पंचकूला: देश के गृहमंत्री अमित शाह 24 दिसंबर को पंचकूला आएंगे। वह यहां पर अटल पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही गृहमंत्री एक रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन करेंगे।

गृहमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने आज पंचकूला पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। सीएम ने यहां पर व्यवस्थाओं को देखा। सीएम ने कहा इस अटल पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति 37 फुट की है और फाउंडेशन स्टोन को मिलाकर 41 फुट की प्रतिमा का होगा तैयार होगी।

5 हजार जवानों की पासिंग आउट परेड में भी शामिल होंगे गृहमंत्री

सीएम ने बताया कि इसी दिन पंचकूला में 5000 पुलिस के जवानों की पासिंग आउट परेड कार्यक्रम में भी अमित शाह शिरकत करेंगे। 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती है और 26 को वीर बाल दिवस है। वीर बाल दिवस के अवसर पर भी अमित शाह का एक अलग कार्यक्रम पंचकूला में रहेगा।

4 पीढ़ी की उपलब्धि बताए कांग्रेस

कांग्रेस की 14 दिसंबर की रामलीला मैदान में होने वाली रैली और फर्जी वोट वोट चोरी के मुद्दे पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस के पास 4 पीढ़ियों का समय था और जिसमें उन्होंने देश में काम किया। कांग्रेस 4 पीढ़ियों की उपलब्धियां बताने की बजाय वोट चोरी के मामले में दुष्प्रचार प्रचार करके देश को गुमराह कर रही है।

किसको कितनी सिक्योरिटी की जरूरत, यह काम पुलिस का

जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की सिक्योरिटी हटाए जाने के सवाल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है। पुलिस को अधिकार है किसको सिक्योरिटी देनी है और किसको नहीं देनी है।

सीएम ने कहा पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा का काम मजबूती से कर रही है। हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, किसको कितनी सिक्योरिटी की जरूरत है, उसको देखना पुलिस का काम है पुलिस को देखना है।

