Home Loan Update : अब सस्ती दर पर मिलेंगे होम लोन , क्रेडिट स्कोर नियमों में हुआ बदलाव

RBI के नए नियम: अगर आप जल्द ही अपना घर खरीदने के लिए होम लोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। भविष्य में बैंकों से लोन लेना और भी सस्ता हो सकता है।

RBI ने फ्लोटिंग-रेट लोन को कंट्रोल करने वाले नियमों में बड़ा बदलाव किया है। खास तौर पर, क्रेडिट स्कोर से जुड़े नियमों को अपडेट किया गया है, जिससे बैंक कस्टमर्स को तीन साल के वेटिंग पीरियड के बिना कम इंटरेस्ट रेट दे सकेंगे। हालांकि, यह फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका क्रेडिट स्कोर हाल ही में बेहतर हुआ है।

लोन का इंटरेस्ट रेट दो बातों पर निर्भर होता है निर्भर

जब भी कोई बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट तय करता है, तो यह दो बातों पर निर्भर करता है: पहला, कोई बाहरी बेंचमार्क जैसे RBI का रेपो रेट या टी-बिल यील्ड। दूसरा, बैंक का अपना स्प्रेड, जिसमें क्रेडिट रिस्क और प्रोसेसिंग कॉस्ट शामिल हैं। नए नियमों के तहत, बैंक स्प्रेड को और तेज़ी से रिव्यू कर सकते हैं।

इसका मतलब है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है, तो बैंक तुरंत स्प्रेड कम करके आपका इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है। पहले, यह रिव्यू हर तीन साल में किया जाता था, लेकिन अब यह रोक हटा दी गई है।

क्रेडिट स्कोर

ऐसा करने के लिए, आपको अपने क्रेडिट स्कोर पर लगातार नज़र रखनी होगी। अगर लोन पीरियड के दौरान आपका स्कोर बढ़ता है, तो आप तुरंत इंटरेस्ट रेट में कमी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक आपकी क्रेडिट प्रोफ़ाइल को रिव्यू करेगा और अगर सही लगा, तो स्प्रेड कम कर देगा। इससे या तो आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा या लोन का समय कम हो जाएगा। दोनों ही मामलों में, आपके पैसे बचेंगे।

होम लोन आम तौर पर लंबे समय के होते हैं और इनमें 50 से 60 लाख रुपये जैसी बड़ी रकम शामिल होती है। ऐसे में, इंटरेस्ट रेट में 0.25 परसेंट की कमी भी आपकी महीने की EMI पर हज़ारों रुपये बचा सकती है। आपका क्रेडिट स्कोर जितना बेहतर होगा, फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होगा।

इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए बैंक रिक्वेस्ट

RBI के नए नियमों के मुताबिक, मौजूदा कस्टमर्स को इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए बैंक से पर्सनली रिक्वेस्ट करनी होगी। पहले नए कस्टमर्स को तुरंत फ़ायदा मिलता था, जबकि मौजूदा कस्टमर्स को तीन साल इंतज़ार करना पड़ता था। अब, दोनों को बराबर मौका मिलेगा। जैसे ही क्रेडिट स्कोर बेहतर दिखेगा, मौजूदा कस्टमर्स भी तुरंत कम इंटरेस्ट रेट के लिए पूछ सकेंगे।

