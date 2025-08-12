Home loan Rates : जाने कोनसे बैंक ले रहे होम लोन पर सबसे कम ब्याज

Home loan Rates (आज समाज) :होम लोन की मदद से आप घर खरीद सकते हैं और नए घर पर होने वाले खर्चों का बोझ भी आपकी बचत पर कम पड़ता है। होम लोन की अवधि आमतौर पर काफी लंबी होती है। ऐसे में हर कोई कम से कम ईएमआई या ब्याज देना चाहेगा।

आज हम ऐसे बैंकों के बारे में जानेंगे जो होम लोन पर सबसे कम ब्याज ले रहे हैं। हालाँकि, हमारी सलाह है कि लोन लेने से पहले बैंक की वेबसाइट पर एक बार फिर से ब्याज दर की जाँच कर लें। इसके साथ ही, यह भी ध्यान रखें कि बैंक कितना प्री-क्लोज़र या फोरक्लोज़र चार्ज ले रहा है।

सबसे कम ब्याज दर वाले बैंक

सभी बैंकों में से, SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक लोन पर सबसे ज़्यादा ब्याज ले रहा है। बैंक अपने ग्राहकों से 8.25 प्रतिशत ब्याज ले रहा है।

इसके साथ ही, HDFC बैंक होम लोन पर 8.70 प्रतिशत तक ब्याज ले रहा है। रेपो रेट में बदलाव से पहले यह दर 9.55 प्रतिशत थी।

आईसीआईसीआई बैंक होम लोन पर 9 प्रतिशत तक ब्याज दे रहा है।

पंजाब नेशनल बैंक होम लोन पर 8.50 प्रतिशत ब्याज ले रहा है।

इसके साथ ही, इंडियन बैंक 8.95 प्रतिशत और बैंक ऑफ इंडिया 7.90 प्रतिशत तक ब्याज ले रहा है।

इन सभी बैंकों में से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन पर 7.85 प्रतिशत ब्याज ले रहा है।

आप ऐसे भी कम कर सकते हैं ईएमआई

अगर आप ईएमआई को जितना हो सके कम करना चाहते हैं, तो अपने डाउन पेमेंट की राशि बढ़ा दें। इससे आपको बैंक से कम लोन लेने में मदद मिलेगी। ईएमआई भी कम होगी। इसके साथ ही, अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो बैंक या वित्तीय संस्थान कम ब्याज दर पर लोन देगा।

