Diane Keaton Passes Away: हॉलीवुड लीजेंड डायने कीटन का 79 की उम्र में निधन, karin ने नम आंखों से कहा – “मेरी सबसे पसंदीदा स्टार हमेशा दिल में रहेंगी”

Diane Keaton Passes Away: द गॉडफादर, द फर्स्ट वाइव्स क्लब और मार्विन्स रूम में अपने अविस्मरणीय अभिनय के लिए जानी जाने वाली दिग्गज हॉलीवुड अभिनेत्री डायने कीटन का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। इस दुखद खबर ने दुनिया भर के प्रशंसकों और मशहूर हस्तियों को सिनेमा की बेहतरीन कलाकारों में से एक के निधन पर शोक में डुबो दिया है।

करीना कपूर की भावभीनी श्रद्धांजलि

बॉलीवुड स्टार करीना कपूर खान ने इंस्टाग्राम पर दिवंगत अभिनेत्री के प्रति अपना दुख और सम्मान व्यक्त किया। करीना ने बताया कि डायने कीटन की फिल्म द फर्स्ट वाइव्स क्लब उनकी सर्वकालिक पसंदीदा फिल्मों में से एक है। उन्होंने फिल्म का एक दृश्य साझा किया,

जिसमें कीटन एनी मैकडुगन की अपनी प्रतिष्ठित भूमिका में हैं, जो आत्मसम्मान की समस्याओं से जूझ रही एक गृहिणी है। इस फिल्म में बेट्टे मिडलर और गोल्डी हॉन ने भी प्रमुख भूमिकाएँ निभाई थीं और यह 90 के दशक के सिनेमा के प्रशंसकों के बीच एक कल्ट क्लासिक बनी हुई है।

करीना के डायने कीटन के अन्य पसंदीदा अभिनय

करीना ने डायने कीटन की अपनी पसंदीदा फिल्मों में से एक के रूप में “मार्विन्स रूम” का भी ज़िक्र किया। इस भावनात्मक ड्रामा में, कीटन ने मेरिल स्ट्रीप के किरदार की समर्पित बहन, बेसी का किरदार निभाया था। यह फिल्म दो बिछड़ी बहनों की मार्मिक कहानी है जो बीमारी के कारण सालों बाद फिर से मिलती हैं, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं।

इसके अलावा, करीना ने एनी हॉल की तस्वीरें भी साझा कीं—यह एक प्रतिष्ठित रोमांटिक कॉमेडी थी जिसके लिए कीटन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार मिला—जिसमें उन्होंने वुडी एलन के साथ अभिनय किया था। प्यार और रिश्तों की जटिलताओं को दर्शाती यह फिल्म अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है।

करीना यहीं नहीं रुकीं—उन्होंने “समथिंग्स गॉट्टा गिव” का एक स्नैपशॉट भी पोस्ट किया, जिसमें डायने कीटन ने एरिका बैरी का किरदार निभाया था, जो एक 56 वर्षीय नाटककार हैं और दिल टूटने के बाद प्यार और जुनून को फिर से खोजती हैं। इस भूमिका के लिए कीटन को शालीनता, बुद्धि और संवेदनशीलता के साथ परिपक्व रोमांस को चित्रित करने के लिए काफी प्रशंसा मिली।

मृत्यु का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं

पीपल मैगज़ीन के अनुसार, डायने कीटन के निधन की खबर लॉस एंजिल्स अग्निशमन विभाग द्वारा पुष्टि की गई, जिसने उनके आवास पर एक आपात स्थिति में मदद की। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। हालाँकि मृत्यु का सही कारण अभी तक अज्ञात है,

लेकिन सूत्रों से पता चला है कि कीटन पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं। डायने कीटन का निधन हॉलीवुड में एक युग का अंत है। अपने विशिष्ट आकर्षण, बुद्धि और शान के साथ, उन्होंने सिनेमा में एक महिला होने के अर्थ को नए सिरे से परिभाषित किया – पर्दे पर और पर्दे के बाहर, दोनों जगह।