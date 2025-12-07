Hollywood Entertainment News: लंबे समय से चल रही अफवाहों के बीच कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अमेरिकन पॉप स्टार कैटी पेरी के रिश्ते आखिरकार आधिकारिक रूप से सार्वजनिक हो गए हैं।

जस्टिन ट्रूडो के बाद अब कैटी पेरी ने अभी इसे सोशल मीडिया पर साझा कर सार्वजनिक कर दिया है। पेरी ने जस्टिन ट्रूडो के साथ अपने जापान दौरे की निजी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा की हैं जिससे एक तरह से उनके प्यार पर मुहर लग गई है।

जापान की उनकी हाल की ट्रिप की तस्वीरें

ये तस्वीरें जापान की उनकी हाल की ट्रिप की थीं। एक तस्वीर में, पेरी और ट्रूडो एक-दूसरे के करीब दिख रहे हैं और एक प्यारी सी सेल्फ़ी के लिए गाल से गाल मिलाकर पोज़ दे रहे हैं। पोस्ट में एक और वीडियो में कपल को एक साथ खाना खाते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद उनके साथ में समय बिताने के कुछ पल भी दिखाए गए हैं। कैटी पेरी ने अपनी पोस्ट को कैप्शन दिया, ‘टूर पर टोक्यो टाइम्स और भी बहुत कुछ।’

फुमियो किशिदा ने पेरी को ट्रूडो का पार्टनर बताया

यह घटनाक्रम तब हुआ जब सिंगर ने पूर्व जापानी (Former Japanese) प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा (Prime Minister Fumio Kishida) और उनकी पत्नी यूको से मुलाकात के दौरान ट्रूडो का साथ दिया। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में, फुमियो किशिदा ने पेरी को ट्रूडो का पार्टनर बताया। उन्होंने कहा, पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्टनर के साथ जापान आए और उन्होंने मेरी पत्नी और मेरे साथ लंच किया।

मुझे खुशी है हम अपनी दोस्ती बनाए हुए हैं : किशिदा

फुमियो किशिदा ने बताया, प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान हम साथी नेताओं के तौर पर कई बार मिले थे और जब मैं कनाडा गया था तो हमने द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के लिए मिलकर काम किया था, जिसमें जापान-कनाडा एक्शन प्लान बनाना भी शामिल था और हमने साथ मिलकर पसीना बहाया था। उन्होंने लिखा, मुझे खुशी है कि हम इस तरह अपनी दोस्ती बनाए हुए हैं।

25 अक्टूबर को पहली बार पब्लिक में दिखे ट्रूडो और पेरी

पेरी और ट्रूडो 25 अक्टूबर को पेरिस में सिंगर के 41वें जन्मदिन पर एक कपल के तौर पर पहली बार पब्लिक में दिखे थे। हालांकि, उन्हें पहली बार जुलाई में कनाडा में अपने कुत्तों के साथ टहलते हुए एक साथ देखा गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री मॉन्ट्रियल में अपनी मुलाकातों के बाद से पेरी को डेट कर रहे थे।

ये भी पढ़ें : Akshara Singh: जानें इस भोजपुरी एक्ट्रेस ने कथावाचक इंद्रेश से क्यों मांगी माफी