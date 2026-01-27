Disha Patani Talwiinder New Video: सबके सामने थामे हाथ! दिशा पाटनी और तलविंदर की लोलापालूजा एंट्री ने मचाया बवाल

Disha Patani Talwiinder New Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, इस बार पंजाबी सिंगर तलविंदर के साथ अपने कथित रिलेशनशिप को लेकर। यह जोड़ी, जिनके बारे में पहले सिर्फ अटकलें लगाई जा रही थीं, हाल ही में लोलापालूजा म्यूजिक फेस्टिवल में खुलेआम और बिना किसी झिझक के हाथ में हाथ डालकर पहुंचते हुए देखी गई।

उनके एक साथ पब्लिक में दिखने से फैंस सोच में पड़ गए हैं — क्या दिशा और तलविंदर ने आखिरकार अपने रिश्ते को कन्फर्म कर दिया है? वे न सिर्फ इवेंट में एक साथ आए, बल्कि दोनों को एक ही कार में जाते हुए भी देखा गया, जिससे डेटिंग की अफवाहों को और हवा मिली।

दिशा और तलविंदर के वीडियो वायरल

इस जोड़ी के कई वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं। शुरुआत में, दिशा और तलविंदर इवेंट में अलग-अलग आए थे। हालांकि, कुछ ही देर बाद, उन्हें हाथ पकड़े हुए और एक साथ लोलापालूजा में एंट्री करते हुए देखा गया, वे पूरी तरह से सहज दिख रहे थे और एक-दूसरे की कंपनी एन्जॉय कर रहे थे। उनकी केमिस्ट्री साफ दिख रही थी, और उनमें से कोई भी पब्लिक अटेंशन से असहज नहीं लग रहा था।

पहले नूपुर सैनन की शादी में एक साथ दिखे थे

दिशा और तलविंदर के बारे में डेटिंग की अफवाहें सबसे पहले तब शुरू हुईं जब दोनों को नूपुर सैनन की शादी में एक साथ देखा गया था। उस समय, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिशा तलविंदर का हाथ पकड़े हुए दिख रही थीं, जिससे बड़े पैमाने पर अटकलें लगने लगी थीं।

हालांकि, नूपुर की रिसेप्शन पार्टी के दौरान, दोनों को दूरी बनाए रखते हुए देखा गया, जिससे फैंस उनके रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर कन्फ्यूज हो गए थे। उनके लेटेस्ट पब्लिक अपीयरेंस ने एक बार फिर इस चर्चा को हवा दे दी है।

नेटिज़न्स की प्रतिक्रिया

जैसा कि उम्मीद थी, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई: एक यूजर ने कमेंट किया, “तलविंदर अपना चेहरा क्यों छिपा रहा है जब हर कोई पहले से ही जानता है कि वह कैसा दिखता है?”\ दूसरे ने लिखा, “लोग इस रिश्ते को भी खराब कर देंगे, ठीक वैसे ही जैसे तारा-वीर के साथ किया।” कुछ ने सवाल किया, “एलेक्स कौन है? अगर कोई रिश्ता नहीं है, तो दिशा के पास टैटू क्यों है?” तीसरे यूजर ने मजाक में कहा, “अब वे खुलेआम हाथ पकड़ रहे हैं… पहले वे भाग रहे थे और छिप रहे थे।”

तलविंदर कौन है?

तलविंदर सिंह सिद्धू एक पंजाबी सिंगर, म्यूजिशियन और म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, जो मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। वह पंजाबी लिरिक्स और वेस्टर्न हिप-हॉप बीट्स के अपने अनोखे मेल के लिए जाने जाते हैं, जिसने उन्हें एक लॉयल फैनबेस दिलाया है। उनके कुछ पॉपुलर ट्रैक में शामिल हैं:

दिल मेरा

तेरा साथ

सेव मी

हसीन

नशा

तलविंदर अपनी रहस्यमयी पर्सनैलिटी के लिए भी जाने जाते हैं – वह कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते, अक्सर पब्लिक में और सोशल मीडिया पर फेस पेंट के साथ नज़र आते हैं, जो उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया है। लोलापालूजा में दिशा पटानी और तलविंदर का हाथ में हाथ डालकर दिखना उनके रिश्ते को लेकर उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।

हालांकि दोनों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन उनकी पब्लिक में नज़दीकी से पता चलता है कि दोनों अब कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फैंस अब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या यह जोड़ी जल्द ही अपने रिश्ते को ऑफिशियल करेगी।

