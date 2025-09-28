HKRN New Registration Notification Out : HKRN ने जारी की अपने पंजीकरण की आधिकारिक सुचना ,

HKRN New Registration Notification Out : अगर आपका भी पंजीकरण तक HKRN में नहीं हुआ है तो आपको बता दे की हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने हाल ही में नए रजिस्ट्रेशन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और निर्धारित समय सीमा के अंदर अपना आवेदन जमा करें। इस पद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है।

HKRN नया पंजीकरण 2025 महत्वपूर्ण तिथियाँ

शुरुआती तारीख: 24 दिसंबर, 2021

आखिरी तारीख: अभी खुला है

HKRN नया रजिस्ट्रेशन 2025 फीस विवरण

सामान्य, ओबीसी और EWS: 236/-

SC, ST और PWD: 236/-

फीस ऑनलाइन ही जमा करनी होगी।

HKRN नया रजिस्ट्रेशन 2025: आयु सीमा

इस पद के लिए आयु सीमा 18-42 वर्ष है।

नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया

शॉर्टलिस्टिंग।

दस्तावेज़ सत्यापन।

मेडिकल टेस्ट।

चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक अधिसूचना देखें।

पात्रता मापदंड

प्राथमिक (5वीं पास) शिक्षा वाले उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

आवश्यक विशिष्ट योग्यता आवेदन किए गए पद पर निर्भर करती है।

कैसे करें आवेदन