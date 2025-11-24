HKRN Employees : एचकेआरएन कर्मियों ने वीसी को सौंपा ज्ञापन

एचकेआरएन के तहत कार्यरत 17 कर्मियों के नाम दो महीनों से निगम पोर्टल से हटे, नही मिल रहा वेतन

Jind News, आज समाज, जींद। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के एचकेआरएन कर्मचारियों ने सोमवार को विश्वविद्यालय में कर्मियों को आ रही समस्याओं को लेकर वीसी प्रो. रामपाल सैनी को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। वीसी ने कर्मियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही कर्मियों की समस्याओं का निदान करवाया जाएगा।

अमित, मीना, कविता, निशा, मोनिका, रितू ने बताया कि एचकेआरएन के तहत कार्यरत 17 कर्मचारियों के नाम पिछले दो महीनों से निगम के पोर्टल से हटे हुए हैं।

कर्मचारियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा

जिसके कारण उनका वेतन रुका हुआ है। इस कारण कर्मचारियों को परिवार के भरण, पोषण और दैनिक खर्चों में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि पोर्टल से नाम हटने के कारण उपस्थिति, वेतन और सेवा संबंधी सभी रिकार्ड प्रभावित हुए हैं और कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नही मिला है। कर्मचारियों ने सरकार और विश्वविद्यालय प्रबंधन से आग्रह किया है कि पोर्टल से नाम हटने की समस्या की जांच कर तुरंत बहाली की जाए तथा दो महीनों से लंबित वेतन शीघ्र जारी किया जाए।

इस मौके पर कुलपति प्रो. राम पाल सैनी ने कर्मचारियों की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए तुरंत कार्रवाई की। कुलपति ने मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधी बातचीत कर स्थिति से अवगत करवाया तथा विश्वविद्यालय के डीलिंग हैंड को निर्देश दिए कि 17 कर्मचारियों की सूची तुरंत उपलब्ध करवाई जाए ताकि उनके नाम दोबारा पोर्टल पर अपलोड किए जा सकें।

कुलपति ने दिया आश्वासन

कुलपति ने आश्वासन दिया कि यह कार्य बहुत जल्द पूरा किया जाएगा और कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय हमेशा अपने कर्मचारियों की भलाई और सुविधा के लिए तत्पर रहेगा तथा भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, इसके लिए भी उचित कदम उठाए जाएंगे।

