HKRN Employee : विश्वविद्यालय के एचकेआरएन कर्मचारियों ने डिप्टी स्पीकर को सौंपा ज्ञापन

पोर्टल से हटाए गए कर्मचारियों को वापस पोर्टल पर चढ़ाने तथा दो माह का वेतन दिलाने की मांग

Jind News , आज समाज , जींद। सीआरएसयू विश्वविद्यालय में एचकेआरएन कर्मचारियों ने बुधवार को डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण मिड्डा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पोर्टल से हटाए गए कर्मचारियों को वापस पोर्टल पर चढ़ाने तथा दो माह का वेतन दिलाने की मांग की गई।

एचकेआरएन कर्मचारी दिनेश, नवीन, सुमित, राजेश, समरजीत सिंह, संदीप दलाल, राजेश, सुधीर ने बताया कि पहले पोर्टल से 17 कर्मचारियों को हटाया गया था। अब 17 अन्य कर्मचारियों की लिस्ट भी अलग से सामने आई है। कुल 34 कर्मचारियों को एचकेआरएन पोर्टल से हटाया गया। जिससे कर्मचारियों में भय की स्थिति पैदा हो चुकी है।

पिछले दो माह से नही मिला वेतन

इन कर्मियों को पिछले दो माह से वेतन भी नही मिला है। कर्मचारियों ने बताया कि पोर्टल से हटाए जाने और सैलरी न मिलने से उनके जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है और उनके परिवारों की स्थिति भी खराब हो रही है। डिप्टी स्पीकर इस मामले में हस्तक्षेप करें और उनकी मांगों को पूरा करवाएं।

डिप्टी स्पीकर ने कर्मचारियों की मांगों को सुना और समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। कर्मचारियों ने मांग की कि एचकेआरएन पोर्टल से हटाए गए कर्मचारियों को वापस पोर्टल पर चढ़ाया जाए। दो महीने से रुकी हुई सैलरी कर्मचारियों को दी जाए।

