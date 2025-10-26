Rohit Sharma Cricketer : हिट मैन का ऑस्ट्रेलिया के नाम भावुक संदेश

कहा, फिर वापस आने का वादा नहीं करता

Rohit Sharma Cricketer (आज समाज), खेल डेस्क : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन एक दिवसीय मैचों की सीरीज समाप्त हो चुकी है। हालांकि इस सीरीज में मेजबान टीम ने दो-एक से जीत दर्ज की लेकिन भारत के युवा कप्तान शुभमन गिल के लिए यह सीरीज एक सबक की तरह आने वाले समय में साबित होगी। वहीं एक तरफ जहां मेजबान टीम ने सीरीज में जीत दर्ज की वहीं सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही रो-को यानि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी।

उसमें से भी पूर्व भारतीय कप्तान और हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा के लिए यह दौरा यादगार साबित हुआ। तीन मैचों की सीरीज में रोहित शर्मा भारत के लिए सबसे ज्यादा सफल बल्लेबाज रहे। जिन्होंने इस सीरीज में एक अर्द्धशतक व एक नाबाद शतकीय पारी खेली। इसी शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें प्लेयर आॅफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया।

रोहित ने सोशल मीडिया पर डाला भावुक पोस्ट

सिडनी में खेले गए आखिरी मुकाबले में हिटमैन ने यादगार शतकीय पारी खेलकर टीम को न सिर्फ जीत दिलाई बल्कि क्लीन स्वीप से भी बचाया। रविवार को स्वदेश वापसी से पहले दाएं हाथ के बल्लेबाज ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, ‘आखिरी बार सिडनी से विदा ले रहा।’ मैच के बाद रोहित और कोहली ने एडम गिलक्रिस्ट और रवि शास्त्री के साथ विशेष बातचीत की।

रोहित ने कहा, ऑस्ट्रेलिया आना और यहां खेलना हमेशा अच्छा लगता है। मेरी 2008 की यादें अभी भी ताजा हैं। पता नहीं हम ऑस्ट्रेलिया वापस आएंगे या नहीं। हम चाहे कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर लें, हम अपने क्रिकेट का आनंद लेते हैं। हमने पर्थ में एक नई शुरुआत की थी।

सिडनी में दिखा रोहित-कोहली का जलवा

सिडनी में खेले गए आखिरी वनडे मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दमदार प्रदर्शन के साथ टीम को जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.4 ओवर में 236 रन बनाए। जवाब में रोहित शर्मा ने शतक लगाया और कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की साझेदारी हुई जिसके दम पर भारत ने 38.3 ओवर में एक विकेट पर 237 रन बनाकर मैच जीता। ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि, तीन मैचों की यह सीरीज 2-1 से अपने नाम की।