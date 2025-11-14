Hit And Run Case, (आज समाज), पानीपत : नेशनल हाईवे पर आज तड़के करीब ढाई बजे हिट एंड रन का मामला सामने आया है जिसमें गांव करहंस के पास रोड क्रॉस करते समय कार ने युवक को सीधी टक्कर मार दी जिसकी मौके पर मौत हो गई और शव पर कुछ वाहन गुजरते रहे सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दूसरी और मनाना फ्लाईओवर के नजदीक बस के आगे सांड के आने पर चालक ने ब्रेक लगाए तो पीछे से आ रही मिनी बस से जबरदस्त टक्कर हो गई हादसे में चालक को चोटें आई।

शव के ऊपर से वाहन गुजरते रहे

मिली जानकारी के अनुसार गन्नौर के अगवानपुर निवासी मनजीत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 12 नवंबर को मैं व मेरा बड़ा भाई श्यामलाल करीब 29 वर्षीय हम दोनों श्याम लाल की ससुराल तीतरवाड़ा में ससुर को मकान बनाने के लिए पैसे देने गए थे। उसने बताया कि 14 नवंबर को हम दोनों बाइक पर सवार होकर तड़के करीब 1:00 बजे तीतरवाड़ा से अपने घर वापिस जा रहे थे। जब हम गांव करहंस के पास पहुंचे तो मेरे भाई श्यामलाल ने बाइक को साइड में रोक दी और बीड़ी का बंडल लेने के लिए जीटी रोड क्रॉस करने लगा तो इसी दौरान पानीपत की तरफ से तेज गति व गलत लापरवाही से आ रही कार ने जीटी रोड क्रॉस कर रहे मेरे भाई को श्यामलाल को सीधी टक्कर मार दी जिसकी मौके पर मौत हो गई और शव के ऊपर से वाहन गुजरते रहे।

शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया

वहीं हादसे के बाद चालक कार सहित मौके से भाग गया जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। इस संबंध में जांच कर्मी एवं एएसआई जय भगवान ने बताया कि ये हिट एंड रन का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि मृतक के भाई की शिकायत पर अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर पानीपत सरकारी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि मृतक खेती-बाड़ी का काम करता था।

हादसे में चालक देवेंद्र शर्मा को चोटें आई

दूसरी ओर हिमाचल के जिला सोलन निवासी देवेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह राकेश ठाकुर की टेंपो ट्रैवलर चलाता है। उसने बताया कि 13 नवंबर को वह दिल्ली से गाड़ी को लेकर हिमाचल जा रहा था। जब वह मनाना फ्लाईओवर के पास पहुंचा तो मेरे आगे बस गुजर रही थी इसके आगे अचानक सांड के आने पर चालक द्वारा ब्रेक लगाए तो इसी दौरान गाड़ी बस के पीछे टकरा गई हादसे में चालक देवेंद्र शर्मा को चोटें आई। वहीं इस संबंध में जांच कर्मी विजय ने बताया कि हादसा इत्तफाकिया है।

ये भी पढ़ें: PM Modi On Bihar Election Results : प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फर्स्ट रिएक्शन, बोले – प्रदेश में सुशासन और विकास की जीत