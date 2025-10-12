Hissar News : सरकार को एडीजीपी श्री वाई पूरण कुमार को नाजायज तंग करने वाले अधिकारियों की सीबीआई या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करानी चाहिए- बजरंग गर्ग

सरकार की वाई पूरन कुमार को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए- बजरंग गर्ग

Hissar News(आज समाज नेटवर्क)हिसार। हरियाणा के वशिष्ट आईपीएस अधिकारी श्री वाई पूरन कुमार जी जैसे ईमानदार अधिकारी को प्रताड़ित करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सीनियर प्रवक्ता व जिला शहरी अध्यक्ष बजरंग गर्ग के नेतृत्व में नागोरी गेट हिसार में जोरदार रोष प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी की जिला इकाई, महिला समिति, जिला युवा इकाई, जिला एनएसयूआई इकाई के प्रतिनिधियों ने भारी संख्या में भाग लिया। इस प्रदर्शन में उपस्थित प्रतिनिधियों को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सीनियर प्रवक्ता व जिला शहरी प्रधान बजरंग गर्ग ने कहा कि श्री वाई पूरन कुमार बहुत सीनियर व ईमानदार अधिकारी थे, उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया।

सरकार को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के भी खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए

जिसके कारण उन्होंने मजबूरी में आत्महत्या जैसा कदम उठाया। बजरंग गर्ग ने कहा कि श्री आई पूरन कुमार ने आत्महत्या करते हुए कई सरकारी अधिकारियों पर नाजायज तंग करने के आरोप लगाएं। जिसके कारण श्री आई पूरन कुमार ने आत्महत्या करनी पड़ी। बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार को श्री वाई पूरन कुमार को नाजायज तंग करने वाले अधिकारियों की सीबीआई या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करानी चाहिए। सरकार की वाई पूरण कुमार को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सकें। बजरंग गर्ग ने कहा कि हरियाणा में कुछ भ्रष्ट अधिकारी पूरी तरह से सरकार पर हावी है। सरकार को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के भी खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

एडीजीपी श्री वाई पूरन कुमार के परिवार वालों को इंसाफ नही मिला तो हरियाणा बन्द की काल कि जाएगा

श्री गर्ग ने कहा कि एडीजीपी जैसे उच्च अधिकारी के परिवार को सरकार इंसाफ नही दे सकती तो आम जनता को इंसाफ कैसे मिलेगा, यह एक बहुत बड़ा चिन्ता का विशेष आम जनता के लिए है। बजरंग गर्ग ने कहा कि एडीजीपी श्री वाई पूरन कुमार के परिवार वालों को इंसाफ नही मिला तो हरियाणा बन्द की काल कि जाएगा।इस अवसर पर नलवा विधानसभा प्रत्याशी अनिल मान, हांसी विधानसभा प्रत्याशी राहुल मक्कड़, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर राजेन्द्र सूरा, किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष दिलबाग सिंह हुड्डा, प्रदेश प्रवक्ता प्रवक्ता सुमन शर्मा, वरिष्ट कांग्रेस नेता नरेश मलिक, महिला जिला अध्यक्ष सतोष जून, एससी सेल के ग्रामीण प्रधान रतन बडगुजर, शहरी एससी प्रधान सोनू लंकेश, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सोवीन भाटला, शहरी जिलाध्यक्ष विकास ढांडा, शहरी युवा अध्यक्ष भारत सोनी, बरवाला युवा अध्यक्ष सुनील बेरवाल, उकलाना अध्यक्ष आशीष शलले, हांसी युवा प्रधान अजय बेरवाल,

बजरंग बंसल, सर्व कार संघ प्रधान राम निवास सोनी, रवि भूटानी, महिला पूर्व अध्यक्ष गीता अहूजा, दर्शन सोढ़ी, आदित्य मान, पार्षद सत्यवान पानू, एनएसआईयू के जिला प्रधान रोहित दलाल, वरिष्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोमवीर लाम्बा, ईश्वर मोर, चन्द्रभान काजला, जिला प्रवक्ता मनोज बूरा, शहरी महिला अध्यक्ष मिनू अग्रवाल, प्रवीण सोनी, कृष्ण गुज्जर, राजगुरु मार्केट आर्गनाइजेशन के संरक्षक अक्षय मलिक, व्यापार मंडल के संगठन मंत्री राजेंद्र बंसल, प्रदेश सचिव निरंजन गोयल,पुरानी मंडी एसोसिएशन से सुरेश सिंगला,अमित बिश्नोई,सतवीर जिंदल,कृष्ण कुमार, दिनेश गर्ग, सुनील शर्मा, रामफल शिल्ले,रिम्पी आहूजा, प्रीतम चौधरी, सरोज श्योराण , संजीव भोजराज, सुलोचना सिहाग, रणधीर सिंह पान्नु,कमला देवी, निर्मला रानी, सुनील ओड, बलवीर गोयल, भूप सिंह घोडेला,

घनश्याम वर्मा,मनोज कुमार, संदीप ज्यानी, रामफल शिले, सोमवीर ढांडा, रविन्द्र दहिया, जगत सिंह, कृष्ण जगानवाला, मदन लाल, खुशी राम, कृष्ण लितानी, सुनील औड, सुरेंद्र नलवा, राम निवास कौशिक, सत्य वीर सिंह लोरा, रितिक बागड़ी, बलजीत महला, मदन लाल पपोसा, प्रवीण बंसल, राजेश शर्मा, ईश्वर सेठ, रमेश पूनिया,सुनील वर्मा, शिवम सोनी, दीप बिश्नोई, दिनेश कुमार, रोहन अरोड़ा, शिवकुमार, अंकित कुमार आदि भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद थे।

