Hisar ITBP Soldier Martyr: हिसार का जवान बठिंडा में शहीद

By
Rajesh
-
0
65
Hisar ITBP Soldier Martyr: हिसार का जवान बठिंडा में शहीद
Hisar ITBP Soldier Martyr: हिसार का जवान बठिंडा में शहीद

आईटीबीपी की एनडीआरएफ की 7वीं बटालियन में तैनात था प्रदीप कालीरावण, हार्ट फेल से हुई मौत
Hisar ITBP Soldier Martyr, (आज समाज), हिसार: हरियाणा के हिसार का जवान पंजाब के बठिंडा में शहीद हो गया। शहीद जवान का पार्थिक शरीर आज पैतृक गांव लाया जाएगा। जहां पर राजकीय सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार होगा। शहीद जवान हिसार के गांव धीरणवास का रहने वाला था। जवान के शहीद होने की सूचना पर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

गुरुवार को सीने में दर्द की हुई शिकायत

प्राप्त जानकारी अनुसार हिसार के गांव धीरणवास का जवान प्रदीप कालीरावण वर्ष 2012 में आईटीबीपी की एनडीआरएफ की 7वीं बटालियन में शामिल हुए थे। करीब 13 साल की सेवा के बाद वीरवार शाम को उन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उनका हार्ट फेल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर धीरणवास गांव से परिजन और ग्रामीण बठिंडा पहुंच गए हैं।

माता-पिता का हो चुका पहले ही निधन

ग्रामीण संदीप धीरणवास ने बताया कि अस्पताल में प्रदीप के पार्थिव शरीर का पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम के साथ पार्थिव शरीर गांव लाया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि शहीद प्रदीप के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है। उनके परिवार में आठ वर्षीय बेटा कुनाल है। प्रदीप की तीन विवाहित बहनें हैं।

ये भी पढ़ें: नेचुरल और आॅर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए प्राइजिंग पॉलिसी बनाने की तैयारी में हरियाण सरकार