Hisar News: कैदी मेडिकल के बहाने फरार! भीड़ में गायब, पुलिस तलाश – शातिर प्लान का राज!

अलर्ट! हिसार कैदी फरार, सिविल अस्पताल चकमा – बस स्टैंड तलाश!

Hisar News (आज समाज) हिसार। पुलिस कर्मियों को चकमा देकर सिविल अस्पताल से शनिवार को एक भगौड़ा आरोपी फरार हो गया। बाद में पुलिस कर्मियों ने आरोपी को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आस-पास के एरिया में काफी तलाशा, मगर पुलिस कर्मियों को चकमा देकर सिविल अस्पताल से शनिवार को एक भगौड़ा आरोपी फरार हो गया।

बाद में पुलिस कर्मियों ने आरोपी को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आस-पास के एरिया में काफी तलाशा, मगर वह हाथ नहीं लगा। फिर मामला महकमे के आला अधिकारियों तक पहुंचा। एस.पी. शशांक कुमार सावन ने बरवाला के डी.एस.पी. सुमित कुमार को मामले की जांच सौंपी है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

जानकारी के मुताबिक दौलतपुर निवासी अनित चोरी के एक मामले में भगौड़ा था। पुलिस के पी.ओ. स्टाफ ने आरोपी अनित को पकड़कर उकलाना थाना पुलिस को सौंपा था।

आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार

उकलाना थाना की टीम रविवार दोपहर करीब पौने एक बजे आरोपी को मेडिकल जांच करवाने के लिए सिविल अस्पताल में लेकर आई। उसके बाद उसे अदालत में पेश करना था। चालक गाड़ी को पार्क करने के लिए चला गया। पुलिस कर्मी आरोपी को एमरजेंसी में ले गए तो वहां भीड़ थी। आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। पुलिस कर्मी ने उसे मेडिकल जांच के लिए पुकारा तो पता चला कि वह निकल गया है।

उसके बाद पुलिस कर्मचारियों ने पूरे अस्पताल परिसर को खंगाला, मगर उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस कर्मियों ने आरोपी को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आस-पास के एरिया में काफी तलाशा, मगर वह नहीं मिला। फिर पुलिस कर्मियों ने आला अधिकारियों को मामले से अवगत करवाया।

पुलिस अस्पताल परिसर के सी.सी.टी.वी. की फुटेज खंगाल रही है। उधर एस.पी. शशांक कुमार सावन ने मामले की जांच का जिम्मा बरवाला के डी.एस.पी. सुमित कुमार को सौंपा है। सिटी थाना और उकलाना थाना पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

