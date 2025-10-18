Haryana Weather Update: हरियाणा के हिसार-महेंद्रगढ़ की रातें सबसे ठंडी

16 डिग्री के करीब आया 3 शहरों का तापमान

Haryana Weather Update, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में सुबह और रात के समय ठंड का अहसास होने लग गया है। उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने से रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। महेंद्रगढ़ में न्यूनतम तापमान सबसे कम तापमान 15.9 डिग्री रहा। इसके अलावा हिसार में तापमान 16.5 और नारनौल में 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि अभी दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है।

22 अक्टूबर तक मौसम रहेगा खुश्क

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि हरियाणा राज्य में 22 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान मौसम साफ रहने से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है।

15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा न्यूनतम तापमान

इस दौरान उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की गति से चलने से रात्रि तापमान में हल्की गिरावट बनी रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा।

अक्टूबर के शुरूआती सप्ताह में हुई 30 एमएम बारिश

पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई बारिश का असर आईएमडी के वैज्ञानिक डॉ. शिवेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार तापमान औसत से कम बना हुआ है। इसका कारण अक्टूबर के शुरूआती सप्ताह में हुई बारिश है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण करीब 30 एमएम बारिश हुई थी। जो अपने आप में रिकॉर्ड है।

ये भी पढ़ें : हरियाणा में आज खुले रहेंगे रजिस्ट्री आॅफिस, ग्राम सभा की बैठकों में मिलेगा चाय-नाश्ता, बुढ़ापा पेंशन 200 रुपए बढ़ी