Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board, (आज समाज), पानीपत : श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद के संदर्भ में आज पानीपत के विभिन्न हिन्दू संगठनों ने सिद्ध पीठ श्री बाबा गंगा पूरी सर्व समाज  कल्याण समिति के नेतृत्व में उपमंडल अधिकारी (SDM) पानीपत को एक ज्ञापन सौंपा।

हिन्दू विद्यार्थियों के साथ समान अवसर और सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए

इस ज्ञापन में हिन्दू संगठनों ने कहा कि श्राइन बोर्ड का यह संस्थान हिन्दू श्रद्धालुओं के अर्पण और दान से निर्मित हुआ है, अतः इस संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया में हिन्दू विद्यार्थियों के साथ समान अवसर और सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।ज्ञापन में यह भी माँग की गई कि इस विषय की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और भविष्य में प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी एवं संतुलित रूप से की जाए ताकि धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुँचे।

अनेक हिन्दू संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे

इस अवसर अनेक हिन्दू संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था और योगदान का सम्मान किया जाना आवश्यक है।  इस अवसर पर महंत रविंदर पुरी, पवन अरोडा, गजेंद्र सलूजा, राजीव भाटिया, केदार कौशिक, यश हुडिया, रविंदर तुशामड, एडवोकेट राजेश शर्मा, मनोज शर्मा, पंकज शर्मा, डॉ राजबीर आर्य,  सुरेंद्र खरब आदि उपस्थित रहे।

