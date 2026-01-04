Bangladesh Election: बांग्लादेश में हिंदू नेता के चुनाव लड़ने पर रोक, नामांकन खारिज

By
Rajesh
-
0
81
Bangladesh Election: बांग्लादेश में हिंदू नेता के चुनाव लड़ने पर रोक, नामांकन खारिज
Bangladesh Election: बांग्लादेश में हिंदू नेता के चुनाव लड़ने पर रोक, नामांकन खारिज

गोबिंद चंद्र प्रमाणिक ने संसदीय चुनावों के लिए गोपालगंज-3 सीट से पर्चा किया था दाखिल
Bangladesh Election, (आज समाज), नई दिल्ली: बांग्लादेश में हिंदू नेता गोबिंद चंद्र प्रमाणिक के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। गोबिंद चंद्र प्रमाणिक ने संसदीय चुनावों के लिए गोपालगंज-3 सीट से पर्चा दाखिल किया था, लेकिन रिटर्निंग आॅफिसर ने शनिवार को उनका नामांकन वापस कर दिया। पूर्व पीएम शेख हसीना गोपालगंज-3 से सांसद थीं। यहां 50% से ज्यादा हिंदू वोटर्स हैं। गोबिंद निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे।

वह पेशे से वकील हैं और बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत नामक संगठन के महासचिव भी हैं। बीजेएचएम कुल 23 संगठनों का हिंदुत्ववादी गठबंधन है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं।

निर्दलीय चुनाव लड़ने का नियम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोबिंद ने कहा कि बांग्लादेश में एक प्रावधान है जिसके हिसाब से एक निर्दलीय उम्मीदवार को अपने इलाके के 1% वोटरों के साइन लाने होते हैं। वह नियम का पालन करते हुए 1% वोटरों के हस्ताक्षर लेकर आए थे, लेकिन बाद में उन वोटरों ने रिटर्निंग आॅफिसर से आकर कहा कि उनके साइन लिए ही नहीं गए थे।

खालिदा जिया की पार्टी पर लगाया आरोप

गोबिंद का आरोप है कि खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोटरों पर ऐसा करने का दबाव बनाया। इसके बाद रिटर्निंग आॅफिसर ने सभी हस्ताक्षरों को अमान्य घोषित करते हुए नामांकन रद्द कर दिया।

गोपालगंज के 3 लाख मतदाताओं में से 51% हिंदू

गोबिंद ने दावा किया है कि वो निर्दलीय चुनाव इसलिए लड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपनी जीत पर भरोसा था। उनका कहना है कि गोपालगंज के 3 लाख मतदाताओं में से 51% हिंदू हैं। बीएनपी ने उन्हें रास्ते से हटाया क्योंकि यहां उसके जीतने की संभावना बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करूंगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं कोर्ट भी जाउंगा।

बांग्लादेश में 350+ वेदिक स्कूल चलाता है बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत

बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन से जुड़ा है और बांग्लादेश में हिंदुत्व की विचारधारा के प्रचार करता है। यह संगठन बांग्लादेश के अलग-अलग इलाकों में 350 से ज्यादा वैदिक स्कूल चलाता है, जहां बच्चों को भगवद गीता समेत कई हिंदू ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है। गोबिंद चंद्र प्रमाणिक इस संगठन के महासचिव हैं।

ये भी पढ़ें: मोदी जी आपका 56 इंच का सीना, आतंकियों को उठाकर भारत लाओ: असदुद्दीन ओवैसी