Hindi Diwas Celebration : बीआरसीएम (लॉ) कॉलेज में बड़ी धूमधाम से मनाया गया हिंदी दिवस

Hindi Diwas Celebration(आज समाज) भिवानी। बीआरसीएम शिक्षण संस्थान (बहल) के विधिक(लाॅ) महाविद्यालय में हिंदी दिवस के उपलक्ष पर हिंदी विभाग द्वारा’ हिंदी दिवस’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर हिंदी प्राध्यापक मनोज कुमार ने विधिक महाविद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों अंशु शर्मा, कमल सर, भारती मैम, ऐश्वर्या मैम राम सर, प्रीत सर सहित अध्यापकों का स्वागत किया।

हिंदी विभागाध्यक्ष द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार शुक्ला एवं बीआरसीएम शिक्षण संस्थान के निदेशक डॉ. एस.के. सिन्हा ने किया। हिंदी प्राध्यापक मनोज कुमार ने कहा दोस्तों, आजादी के 70 साल बाद भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की इच्छा अधुरी रही है । हिंदी भाषा देश की राजभाषा जरूर है। आज पूरे देश में हर राज्य में हिंदी बोलने व समझने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। हम विदेशी भाषाओं को अपनाते जा रहे हैं।

14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया

उन्होंने बताया कि आजादी मिलने के दो साल बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसके बाद हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के कहने पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 14 सितंबर 1953 को पहली बार देश में हिंदी दिवस मनाया गया था । सभी बीए एलएलबी स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों ने गत दो सप्ताह से चल रहे हिंदी पखवाड़े संबंधित सुलेख प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, कविता पाठ प्रतियोगिता इत्यादि में भाग लेते हुए कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

विद्यार्थियों को दी बधाइयां

निर्णायक मंडल में अंशु शर्मा, भारती मैडम ऐश्वर्या मैडम एवं प्रीति सर ने मुख्य भूमिका निभाते हुए इस कार्यक्रम में प्रतिभागी (प्रवीण, कुनाल, खुशबू एवं साक्षी बीए एलएलबी पंचम सेम एवं रुचिका प्रथम सेम) को प्रथम व द्वितीय स्थान प्रदान किया। इस अवसर पर विधिक महाविद्यालय के समस्त अध्यापकगण, कर्मचारी गण एवं विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। विधिक (लाॅ) महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉ. सुनील कुमार शुक्ला ने विजेता विद्यार्थियों को बधाइयां देते हुए इस तरह के कार्यक्रम को बड़ा सराहनीय कार्य कहा।

