Hina Khan: महाभारत पढ़ने की सलाह पर भड़कीं हिना खान

शिल्पा शिंदे पर किया करारा पलटवार

Hina Khan, (आज समाज), मुंबई: टीवी इंडस्ट्री की दो चर्चित एक्ट्रेस, हिना खान और शिल्पा शिंदे, एक बार फिर आमने-सामने हैं। कभी बिग बॉस 11 में एक-दूसरे के अपोजिट रहीं ये दोनों सितारे अब सोशल मीडिया पर छिड़ी जुबानी जंग को लेकर सुर्खियों में हैं। मामला इतना बढ़ चुका है कि दोनों के बयान लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और फैंस भी दो गुटों में बंटते नजर आ रहे हैं। शिल्पा शिंदे के खुलासे के बाद हिना खान ने जो तंज कसे हैं अब वो दोनों ओर से बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में हिना ने शिल्पा की वीडियो पर पलटवार किया है।

सोशल मीडिया के जरिए नाराजगी जाहिर की

पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब शिल्पा शिंदे ने हाल ही में पॉडक्साट में एक पुराने मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया। इस पर हिना खान ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की और इसे बेहद शर्मनाक बताया। हिना का कहना था कि इस तरह के कदम असली पीड़ितों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं और ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हिना की टिप्पणी के बाद शिल्पा शिंदे ने बिना नाम लिए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग उनके नाम का इस्तेमाल करके पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं।

हिना ने किया पलटवार

इसी दौरान एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि लोगों को महाभारत पढ़नी चाहिए और दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले खुद को देखना चाहिए। उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर हिना खान पर तंज के तौर पर देखा गया। हालांकि, हिना खान भी चुप नहीं बैठीं।

शिल्पा के तंज के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तीखा और सैरकास्टिक पोस्ट शेयर किया। हिना ने लिखा, अगर सिर्फ अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेना ही बहादुरी की निशानी है, तो फिर उन सभी अपराधियों को भी छोड़ देना चाहिए जिन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।

शिल्पा ने क्या कहा था?

शिल्पा शिंदे की वीडियो की बात करें, तो उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता लोग मेरे नाम पर पब्लिसिटी लेना कब बंद करेंगे। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश मत करो नहीं तो आपको चोट लग जाएगी। पब्लिसिटी लेने के लिए आपके पास बीमारी है, आपके परिवार में किसी शख्स की मौत हुई वो लोग हैं, तो आपको शिल्पा शिंदे की क्या जरूरत है, आप तो पहले से ही काफी फेमस हैं। गड़े हुए मुर्दे मत निकालो, क्योंकि मैं जिंदा हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि आपको जिसके बारे में नहीं पता उसके बारे में भौकना बंद कर दीजिए।

क्या है ये पूरा मामला?

दरअसल, शिल्पा शिंदे ने हाल ही में ये खुलासा किया है कि 9 साल पहले उन्होंने भाबी जी घर पर हैं के प्रोड्यूसर पर यौन शोषण का जो आरोप लगाया था, वो झूठ था। उनके इस खुलासे के बाद से कुछ लोग उन्हें सपोर्ट करते दिख रहे हैं, तो वहीं कई लोगों ने उनकी इस हरकत को गलत बताया है। हिना खान ने भी इस मामले को शर्मनाक बताया, तो शिल्पा ने उन्हें महाभारत पड़ने की सलाह दी है। अब हिना खान के इस पलटवार के बाद लोगों को शिल्पा के रिएक्शन का इंतजार है।

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