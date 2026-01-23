Hina Khan Tv Shows: अक्षरा से करोड़पति बनीं हिना खान, खुद बताया किस शो ने बदली जिंदगी

Mohit Saini
Hina Khan Tv Shows: हिना खान निस्संदेह भारतीय टेलीविज़न के सबसे पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक हैं। ऑन-स्क्रीन आदर्श बहू बनने से लेकर कैंसर सर्वाइवर और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनने तक, हिना का सफ़र वाकई कमाल का रहा है। उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदारों से दर्शकों का मनोरंजन किया है, साथ ही अपनी हिम्मत और ईमानदारी से कई लोगों को प्रेरित भी किया है।

हिना ने अपने टेलीविज़न करियर की शुरुआत “ये रिश्ता क्या कहलाता है” से की, एक ऐसा शो जिसने न सिर्फ़ उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई, बल्कि उनकी आर्थिक सफलता की नींव भी रखी। हाल ही में, एक्ट्रेस ने बताया कि यह डेली सोप उनके करियर का सबसे ज़्यादा कमाई वाला प्रोजेक्ट रहा है।

हिना खान ने इस शो से करोड़ों कमाए

एल्विश यादव के साथ एक बेबाक बातचीत में, हिना से सीधा सवाल पूछा गया कि उनके लिए आर्थिक रूप से ज़्यादा फ़ायदेमंद किसके साथ काम करना रहा: राजन शाही या एकता कपूर? जहाँ राजन शाही ने ये रिश्ता क्या कहलाता है प्रोड्यूस किया, वहीं एकता कपूर ने हिना को नागिन और कसौटी ज़िंदगी की 2 जैसे पॉपुलर शो में कास्ट किया, जहाँ उन्होंने आइकॉनिक विलेन कोमोलिका का किरदार निभाया।

बिना किसी झिझक के, हिना ने साफ़-साफ़ बताया कि उनकी ज़्यादातर कमाई कहाँ से हुई। उन्होंने कहा, “मैंने नागिन थोड़े समय के लिए किया, और कसौटी ज़िंदगी की में कोमोलिका का रोल लगभग 6-7 महीने किया। लेकिन अगर पैसे की बात करें, तो निश्चित रूप से ये रिश्ता क्या कहलाता है।” उन्होंने आगे कहा कि हालाँकि एकता कपूर के शो में उनके रोल असरदार थे, लेकिन वे तुलनात्मक रूप से कम समय के लिए थे।

8 लंबे सालों तक अक्षरा का किरदार निभाया

हिना ने ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के रूप में अपने आठ साल के सफ़र को ज़िंदगी बदलने वाला बताया। उन्होंने कहा, “मैंने यह शो आठ साल तक किया। इसलिए आज मेरे पास जो कुछ भी है, उसका ज़्यादातर हिस्सा ये रिश्ता क्या कहलाता है से आया है। मैंने उसके बाद भी काम किया, लेकिन YRKKH ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।” उनके इस ईमानदार बयान ने फैंस के दिलों को छू लिया, जो शो छोड़ने के सालों बाद भी उन्हें अक्षरा सिंघानिया के रूप में पसंद करते हैं।

फैंस ने उनकी ईमानदारी की तारीफ़ की

हिना खान की बेबाक बातों ने ऑनलाइन लोगों का दिल जीत लिया। कई यूज़र्स ने इस बात की तारीफ़ की कि उन्होंने टेलीविज़न पर लंबे समय तक लगातार काम करने के महत्व को कैसे उजागर किया और यह कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकता है – यह एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर फेम और ग्लैमर की चर्चाओं के बीच नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।

हिना खान के एक्टिंग करियर पर एक नज़र

हिना को ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनके लिए लॉन्चपैड साबित हुआ। शो छोड़ने के बाद, उन्होंने रियलिटी टेलीविज़न के ज़रिए खुद को सफलतापूर्वक रीइन्वेंट किया। वह ‘खतरों के खिलाड़ी’ की फर्स्ट रनर-अप बनीं और बाद में ‘बिग बॉस 11’ में नज़र आईं, जहाँ उनकी मज़बूत पर्सनैलिटी ने सबका ध्यान खींचा।

2018 में, उन्होंने ‘कसौटी ज़िंदगी की 2’ में कोमोलिका का किरदार निभाकर फिक्शन में ज़बरदस्त वापसी की। उनके बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन और परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया और इससे वह एक वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर स्थापित हुईं।

टेलीविज़न के अलावा, हिना ने फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी काम किया है। उन्होंने ‘शिंदा शिंदा नो पापा’, ‘हैक्ड’ और ‘अनलॉक’ जैसी फिल्मों में काम किया है और ‘गृह लक्ष्मी’ और ‘नमकूल’ जैसी वेब सीरीज़ में भी नज़र आई हैं। हाल ही में, हिना अपने पति रॉकी जायसवाल के साथ रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में नज़र आईं, जो नवंबर 2025 में खत्म हुआ। यह शो पॉपुलर टीवी कपल रुबीना दिलाइक और अभिनव शुक्ला ने जीता था।

अक्षरा से लेकर कोमोलिका तक और उससे आगे, हिना खान का सफ़र यह साबित करता है कि लगातार काम, ईमानदारी और कड़ी मेहनत सच में एक टेलीविज़न स्टार को करोड़पति आइकन बना सकती है।

