Hina Khan Angry On Bigg Boss 19 Makers: हिना खान का फूटा गुस्सा! बिग बॉस 19 के मेकर्स पर बरसीं एक्ट्रेस, सलमान खान के शो की कर दी बोलती बंद

Hina Khan Angry On Bigg Boss 19 Makers : सलमान खान द्वारा होस्ट किया जा रहा बिग बॉस 19 का यह सीज़न ड्रामा, लड़ाई-झगड़ों और अप्रत्याशित ट्विस्ट से भरपूर है। मेकर्स शो को मनोरंजक बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं,

चाहे वह कठिन टास्क हों या विवादास्पद नॉमिनेशन। लेकिन इस बार, उनके इस नए कदम ने अभिनेत्री हिना खान को नाराज़ कर दिया है, जिन्होंने शो की टीम को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाने से भी पीछे नहीं हटीं।

हिना खान का गुस्सा

यह विवाद बिग बॉस 19 के एक हालिया नॉमिनेशन टास्क के दौरान शुरू हुआ, जहाँ प्रतियोगियों को कुछ बॉक्स दिए गए जिनमें घर के अन्य सदस्यों की तस्वीरें थीं जिन्हें वे नॉमिनेट करना चाहते थे। एपिसोड देखने के बाद, हिना खान ने अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए एक्स (पहले ट्विटर) का सहारा लिया।

उन्होंने लिखा, “अगर कभी फिक्स नॉमिनेशन के लिए कोई चेहरा होता, तो वो यही होता। जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोले, सब कुछ पहले से तय हो चुका था। कौन जाने बाद में तस्वीरें बदल दी गईं या नहीं? दर्शकों को जानने का हक है। यह देखकर दुख होता है कि शो ने अपना आकर्षण कैसे खो दिया है। शुभ रात्रि।” उनका पोस्ट तुरंत वायरल हो गया, जिससे प्रशंसकों के बीच तीखी बहस छिड़ गई।

नेटिज़न्स ने हिना खान का समर्थन किया

हिना के पोस्ट के तुरंत बाद, इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई प्रशंसकों ने उनसे सहमति जताई और बिग बॉस 19 के निर्माताओं की “पक्षपातपूर्ण” और “स्क्रिप्टेड” होने के लिए आलोचना की।

एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, “बिल्कुल सही, हिना!” जबकि एक अन्य ने लिखा, “मैंने भी यही सोचा था – कुछ तो गड़बड़ थी!” कुछ ने मज़ाक में यह भी कहा, “शायद उन्होंने हर बॉक्स में एक ही तस्वीर डाल दी है!” हिना का ट्वीट अब इस हफ़्ते बिग बॉस दर्शकों के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले विषयों में से एक बन गया है।

ये 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं

नवीनतम नॉमिनेशन नतीजों के अनुसार, गौरव खन्ना, बसीर अली, नेहल चुडासमा और प्रणित मोरे पर इस हफ़्ते घर से बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। इनमें से किसी एक को आने वाले एलिमिनेशन एपिसोड में घर छोड़ना होगा।

हिना खान की तीखी प्रतिक्रिया ने बिग बॉस 19 को लेकर निष्पक्षता की बहस को फिर से हवा दे दी है। जहाँ यह शो अपने ड्रामे और हंगामे से टीआरपी बटोर रहा है, वहीं कई प्रशंसकों को अब लग रहा है कि इस “रियलिटी शो” की वास्तविकता तेज़ी से फीकी पड़ रही है।