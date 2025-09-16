Himachal Rain Havoc: मंडी का धर्मपुर बस स्टैंड जलमग्न, 20 से ज्यादा बसें बहीं, करीब 70 दुकानें क्षतिग्रत

राज्य में नेशनल हाईवे समेत 653 सड़कें बंद

Dharampur Himachal News, (आज समाज), शिमला: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बीती रात हुई भारी बारिश ने अत्यधिक तबाही मचाई है। धर्मपुर और सरकाघाट उपमंडलों में बेहद ज्यादा बारिश हुई है। सूत्रों के अनुसार सोन खड्ड के उफान से धर्मपुर बस अड्डा पूरी तरह जलमग्न हो गया और तेज बहाव में 20 से ज्यादा एचआरटीसी की बसें बह गई हैं। धर्मपुर के बाजार को भी काफी नुकसान पहुंचा है।

मंडी जिले में भूस्खलन से 3 लोगों की मौत एक लापता

धर्मपुर बस अड्डे में खड़ी कई एचआरटीसी की बसें पूरी तरह डूब गई हैं। कई निजी वाहन भी बह गए। बताया जा रहा है कि बाजार में लगभग 70 दुकानें बारिश व बाढ़ के साथ आए मलबे के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं। प्रदेश के अन्य इलाकों में भी तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी शिमला में रिकॉर्ड 141.0 मिमी. बारिश दर्ज की गई है। भूस्खलन से 3 लोगों के मारे जाने व एक लापता होने की सूचना है।

धर्मपुर में सोन खड्ड ने मचाई है सबसे ज्यादा तबाही

बताया जा रहा है कि मंडी जिले में सोमवार आधी रात के बाद बारिश शुरू हुई और लगभग डेढ़ से दो घंटे तक इतनी तांडव मचाया कि जिले की नंदियां व नाले उफान पर आए गए। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान धर्मपुर में सोन खड्ड के उफान के चलते हुआ है। इसके अलावा भी आसपास कई जगह बारिश ने तबाही मचाई है। मकान ढहने की भी खबरें हैं और इसके बाद मौतें भी हुई हैं।

सुंदरनगर के ब्रगटा गांव में ढहा मकान, 3 लोग मरे

सोमवार रात राजधानी शिमला व प्रदेश के अन्य भागों में भी बारिश ने तबाही मचाई है। कई जगह लैंडस्लाइड के कारण राज्य में नेशनल हाईवे समेत 653 सड़कें बंद हैं। कई बिजली ट्रांसफार्मर व जल आपूर्ति योजनाएं बाधित हैं। मंडी जिले में सुंदरनगर उपमंडल के अंतर्गत निहरी तहसील के ब्रगटा गांव में कल रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग मारे गए। पविार के 2 लोगों को बचा लिया गया है।

घर में मौजूद थे परिवार के 5 सदस्य, 2 बचाए

जब हादसा हुआ उस समय घर में परिवार के 5 सदस्य मौजूद थे। मृतकों में एक आठ महीने का बच्चा शामिल है। अन्य दो महिलाएं मारी गई हैं। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने हादसे की पुष्टि की है। सुंदरनगर उपमंडल के जंगमबाग में भी हाल ही में 7 लोगों की जान भूस्खलन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। क्षेत्र में अब भी रुक-रुककर बारिश जारी है, जिससे राहत एवं बचाव का काम बाधित हो रहा है। बार-बार मलबा गिर रहा है।

