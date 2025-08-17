Himachal Rain Havoc: मंडी जिले में भी एक बार फिर भारी बारिश ने मचाई तबाही

Himachal Rain Havoc: मंडी जिले में भी एक बार फिर भारी बारिश ने मचाई तबाही। ( फाइल फोटो )

Heavy Rain In Mandi Himachal Pradesh, (आज समाज), शिमला: जम्मू-कश्मीर के कठुआ में  बादल फटने की घटना के साथ ही हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी एक बार फिर भारी बारिश ने तबाही मचाई है। बीती रात और आज सुबह जिले की औट तहसील के तहत कुछ जगहों पर जोरदार बारिश व बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सूत्रों ने बताया है कि मंडी जिले के टकोली, नगवाईं व पनारसा और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बीच बाढ़ ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। ये तीनों इलाके चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग के मंडी-कुल्लू खंड पर पड़ते हैं।

पर्वतीय इलाकों में जमकर बारिश हो रही बारिश

बताया जा रहा है कि ऊपरी इलाकों में यानी ऊंचे पर्वतीय इलाकों में लगातार जमकर बारिश हो रही है जिस कारण पहले से जमीन गिली है और थोड़ी सी ताजा बारिश से बड़े पैमाने पर मलबा बहकर हाईवे तक आ पहुंच गया है। इसके परिणामस्वरूप आसपास के घरों में मलबा घुस गया है। साथ ही पानी भी घरों में घुस गया है और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है।

चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बंद

सड़क पर बड़े पैमाने पर मलबा आने के कारण चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद हो गया है। हाईवे पर अन्य कई जगह भी लैंडस्लाइट की घटनाएं हुई हैं जिससे आवाजाही बंद हो गई है। सूत्रों ने बताया है कि भीषण बाढ़ के कारण सबसे ज्यादा क्षति टकोली, पनारसा व नगवाईं में हुई है। उन्होंने बताया है कि स्थानीय प्रशासन व अन्य राहत टीमें सूचना के बाद मौके पर पहंचीं और तत्काल प्रभाव से राहत एवं बचाव का काम शुरू कर दिया गया है।

बाल-बाल बचे एफकॉन्स के कर्मचारी

प्रशासन के सूत्रों ने बताया है कि औट तहसील के अंतर्गत फोरलेन निर्माण में लगी एफकॉन्स कंपनी के कर्मचारी भी बाढ़ की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए हैं। यह घटना सारानाला के पास की है। यहां एफकॉन्स के आॅफिस के साथ नाला बहता है, जिसमें भारी पानी आ गया था और इससे कंपनी के कार्यालय की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। कर्मियों ने समय रहते स्थिति को भांप लिया और तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले गए। हालांकि इस घटना कोई जानहानि नहीं हुई है, लेकिन संपति का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है।

नागवाईं, टकोली और पनारसा में आज हुई कई घटनाएं : ASP

मंडी एएसपी सचिन हिरेमठ (ASP Sachin Hiremath) के मुताबिक नागवाईं, टकोली और पनारसा में आज अचानक बाढ़ के कारण कई घटनाएं सामने आई हैं। राजमार्ग पर लैंडस्लाइड के कारण कई जगह आवाजाही बाधित हुई है। हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान की सूचना नहीं है।

