Himachal Breaking: सिरमौर में एक घर में लगी आग, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

Himachal Breaking: सिरमौर में घर में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत
  • घटना बुधवार देर रात करीब 2 बजे हुई
  • मृतकों में तीन छोटे बच्चे, दो महिलाएं 

Sirmaur House Fire, (आज समाज), शिमला: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक परिवार का माघ महोत्सव का दौरा मौत की रात में बदल गया। जिले की नोहराधार तहसील के घंदूरी पटवार सर्कल के तलग्ना गांव में मोहन सिंह के घर पर बुधवार देर रात भीषण आग लगने के कारण एक ही परिवार के 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना रात करीब 2 बजे हुई। बताया जा रहा है कि उस समय घर के अंदर 7 लोग सो रहे थे। आग तेजी से फैली और लोग अंदर फंस गए। सिर्फ़ एक व्यक्ति बच पाया, जबकि छह लोगों की मौत हो गई।

मोहन सिंह के घर मेहमान बनकर आए थे पीड़ित

सूचना मिलने के बाद तुरंत पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत अभियान शुरू किया। आग लगने के सही कारण की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक सभी पीड़ित मोहन सिंह के घर मेहमान बनकर आए थे। मृतकों की पहचान राजगढ़ टापरोली निवासी नरेश, उनकी पत्नी तृप्ता, चौपाल के कुमदा गांव निवासी कविता, उनके 3 छोटे बच्चे, सारिका, कृतिका और कृतिक के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि आग की तीव्रता के चलते शवों की पहचान बहुत मुश्किल हो गई थी।

42 वर्षीय लोकेन्द्र को बचा गया 

कविता के 42 वर्षीय पति लोकेन्द्र (42) को गांव वालों ने बचा लिया है। उन्हें गंभीर हालत में सोलन के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां उनकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है।

