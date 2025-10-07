Himachal Breaking: बिलासपुर में भूस्खलन, बस पर गिरा मलबा, 15 लोगों की मौत, कई फंसे

By
Vir Singh
-
0
11
Himachal Breaking
बस पर गिरे मलबे में फंसे हताहतों को बाहर निकालते बचावकर्मी व स्थानीय लोग।
  • मृतकों में ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल
  • उप-मुख्यमंत्री अग्निहोत्री मौके के लिए रवाना 

Breaking News Live, (आज समाज), शिमला: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बारिश के बीच आज मंगलवार शाम को हुए भीषण भूस्खलन के कारण बस में सवार कम से कम 15 लोगों की मौत हो गईप्रारंभिक जानकारी के अनुसार अभी  बस के अंदर कई लोग फंसे हैं। बिलासपुर के उपायुक्त राहुल कुमार (DC Rahul Kumar) ने भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 15 होने की पुष्टि की है। बस में कुल 30 से 35 लोग सवार थे। ड्राइवर और कंडक्टर की भी मौत हो चुकी है। हादसे की सूचना के बाद उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री कुल्लू दशहरा का कार्यक्रम छोड़कर मौके के लिए रवाना हो गए।

मरोतन से घुमारवीं जा रही थी बस

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बस मरोतन से घुमारवीं जा रही थी और इस बीच शाम करीब 6:30 बजे झंडूता में शुक्र खड्ड के किनारे बरठीं स्थित बल्लू पुल के पास पहाड़ी से भूस्खलन हुआ और इसका मलबा बस की छत पर गिरा और बस मलबे में दब गई। बस में बरठीं, घुमारवीं व मरोतन के लोग सवार थे।  उपायुक्त ने  बताया कि फंसे हुए लोगों का पता लगाने और उनकी सहायता के लिए बचाव अभियान जारी है।  अब तक एक बच्चे सहित तीन लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है

मुख्यमंत्री सुक्खू ने हादसे पर जताया गहरा शोक 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने हादसे पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना जताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति की ईश्वर से प्रार्थना की है और शोक संतप्त परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है।

सीएम लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में

सूत्रों ने बताया कि सीएम सुक्खू शिमला से लगातार दुर्घटना पर नजर बनाए हुए हैं। वह जिला प्रशासन के संपर्क में हैं और उन्होंने राहत एवं बचाव के काम में तेज लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर बेहतर उपचार उपलब्ध करवाया जाए।

यह भी पढ़ें: IMD Alert: केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी बर्फबारी, बढ़ी ठंड, उत्तर भारत के पहाड़ों में अभी और हिमपात का अनुमान