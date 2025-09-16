Himachal Breaking: मंडी के धर्मपुर में फटा बादल, बड़े पैमाने पर तबाही, बस स्टैंड डूबा, कुछ बसें बहीं, घरों व बाजार में मलबा

Vir Singh
Himachal Breaking: मंडी के धर्मपुर में फटा बादल, बड़े पैमाने पर तबाही, बस स्टैंड डूबा, कुछ बसें बहीं
  • सोन खड्ड का विकराल रूप, धर्मपुर बस स्टैंड जलमग्न
  • बाइक, स्कूटर व कारें भी पानी के तेज बहाव में बहीं 

Cloudburst In Dharampur, Mandi District, (आज समाज), शिमला: मानसून शुरू होने के बाद इस बार बादल फटने व भारी बारिश के कारण सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक बार फिर भारी वर्षा व बादल फटने की घटना ने कहर बरपाया है। जिले के में धर्मपुर में बादल फटा है और यहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एक व्यक्ति लापता बताया गया है। सरकाघाट उपमंडल में भी नुकसान की सूचनाएं हैं।

स्टैंड पर बसें छत तक डूब गई, कुछ बह गई

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार सोमवार देर रात को शुरू हुई भारी बारिश का दौर लगभग 2 घंटे तक जारी रहा और इस बीच धर्मपुर में बादल फटा जिससे धर्मपुर बस अड्डे (Dharampur bus stand )  के साथ लगती सोन खड्ड (Son Khad) में भारी पानी आ गया और यह बस स्टैंड में घुस गया। पानी इतना ज्यादा था कि बसें छत तक डूब गई और कुछ बह भी गई हैं। बाइक, स्कूटर व कारें भी पानी के तेज बहाव में बह गई हैं।

धर्मपुर के मैन बाजार में कुछ होटल व कई दुकानें क्षतिग्रस्त

सोन खड्ड के साथ ही धर्मपुर का मुख्य बाजार है और बाजार को भी काफी नुकसान हुआ है। बताया गया है कि बाजार में कुछ होटल व आठ से 9 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार रात को करीब ग्यारह बजे मंडी जिले के ज्यादातर स्थानों पर बारिश शुरू हुई और यह दो घंटे तक जारी रही। बारिश इतनी तेज थी कि खड्ड के किनारे रहने वाले लोग भय के चलते घरों से बाहर निकल आए। कई घर पानी में डूब गए हैं।

150 से अधिक बच्चों ने होस्टल की छतों पर चढ़कर बचाई जान

खड्ड के किनारे कई घरों में पानी घुसने से लोग इतने दहशत में आ गए कि वे घरों की दूसरी मंजिल व छतों पर चढ़ गए। बताया जा रहा है कि धर्मपुर में स्थित एक होस्टल में लगभग 150 से ज्यादा बच्चे थे और उन्होंने भी होस्टल की दूसरी व तीसरी मंजिल पर चढ़कर जान बचाई। सूत्रों के अनुसार भारी बारिश के रुख को देखते हुए बचाव व लोकल पुलिस की टीमों ने रात को ही लोगों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू कर दिया था। अब सोन खड्ड का जलस्तर उतर रहा है और प्रशासन की टीमें इसके बाद स्थिति की जायजा लेंगी।

