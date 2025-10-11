Himachal Breaking: युवती से कथित दुष्कर्म के मामले में हिमाचल भाजपा अध्यक्ष का 81 वर्षीय भाई गिरफ्तार

  • मामला राजनीति से प्रेरित शरारती कृत्य : राजीव बिंदल 

Doctor Ram Kumar Bindal Arrested In Rape Case, (आज समाज), शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई और पारंपरिक चिकित्सा के डॉक्टर राम कुमार बिंदल को 25 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार किया है। अमर कुमार बिंदल (81) पर सोलन में अपने क्लिनिक में मेडिकल जांच के बहाने महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है।

महिला के साथ मारपीट भी की : एसपी

पुलिस अधीक्षक (एसपी) गौरव सिंह ने बताया है कि राम कुमार ने 7 अक्टूबर को महिला के साथ मारपीट भी की थी। उन्होंने बताया कि महिला ने 8 अक्टूबर को सोलन के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 64 (बलात्कार की सजा) और धारा 68 (अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा यौन संबंध) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

लंबे समय से एक बीमारी से पीड़ित थी महिला

पुलिस अधीक्षक ने कहा, महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह लंबे समय से एक बीमारी से पीड़ित थी और 7 अक्टूबर को आयुर्वेदिक उपचार के लिए ‘वैद’ राम कुमार के सोलन स्थित क्लिनिक में उनसे परामर्श लेने गई थी। राजीव बिंदल ने कहा कि पुलिस अपने निम्नतम स्तर पर गिर गई है। उन्होंने मामले को राजनीति से प्रेरित शरारती कृत्य करार दिया है।

