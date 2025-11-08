Highway Accident : ग्रीन फिल्ड हाइवे से कार नीचे गिरी, एक महिला की मौत, दो गंभीर

हाइवे पर गांव बराहखुर्द रेलवे पुल के निकट हुआ हादसा

Jind News (आज समाज) जींद। ग्रीन फिल्ड नेशनल हाईवे से एक कार अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। जिसमें एक महिला की मौत हो गई। जबकि महिला समेत दो लोग घायल हो गए। सदर थाना पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सांैप दिया है।

रामबख्श कालोनी निवासी प्रदीप अपनी बुआ गांव खरकगागर निवासी संतरो (55) तथा कलाशो (57) को कार में लेकर ग्रीन फिल्ड नेशनल हाइवे के रास्ते जींद की तरफ आ रहा था। गांव बराहखुर्द रेलवे पुल के निकट उनकी कार अनियंत्रित कार हाइवे से नीचे गिर गई। जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस मौके पर पहुंच हालातों का लिया जायजा

राहगीरों ने तीनों को कार से बाहर निकाल नागरिक अस्पताल पहुंचाया। जहां पर चिकित्सकों ने संतरो को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालातों का जायजा लिया। मृतका के जेठ हजारा सिंह ने पुलिस को बताया कि प्रदीप की बहन की शादी निर्धारित की गई है। बहन को बाने बैठाने के लिए प्रदीप अपनी दोनों बुआ को लेकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में हादसा हो गया। जिसमें उसके छोटे भाई की पत्नी संतरो की मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया गया है।

सदर थाना के जांच अधिकारी सुलतान सिंह ने बताया कि कार सवार लोग शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे थे। कार अनियंत्रित होकर हाईवे नीचे गिर गई। जिसमें एक महिला की मौत हो गई। जबकि चालक समेत दो घायल हो गए। शव का पोस्टमार्टम करा परिजनो को सौंप दिया गया है।

