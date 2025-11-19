Highest Paid Indian Actress: 5 हज़ार से 30 करोड़ तक का सफर! देसी गर्ल प्रियंका बनीं इंडिया की हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस

Highest Paid Indian Actress: वह अभिनेत्री जिसने कभी अपने पहले पेशेवर काम के लिए सिर्फ़ ₹5,000 कमाए थे, अब एक फिल्म के लिए ₹30 करोड़ की भारी-भरकम फीस लेती है। जी हाँ—एक अभिनेत्री अपनी आगामी परियोजना के लिए मिली भारी-भरकम फीस की बदौलत भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला स्टार बन गई है।

मॉडलिंग से वैश्विक स्टारडम तक का सफ़र

इस अभिनेत्री ने 2000 के दशक की शुरुआत में अपने करियर की शुरुआत की, पहले मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और फिर फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। आज, वह सिर्फ़ बॉलीवुड या दक्षिण भारतीय सिनेमा की स्टार नहीं हैं—वह एक वैश्विक आइकन हैं जिन्होंने हॉलीवुड में भी दर्शकों को प्रभावित किया है।

प्रियंका चोपड़ा इस सूची में सबसे ऊपर

यह अभिनेत्री कोई और नहीं, बल्कि भारत की अपनी “देसी गर्ल” प्रियंका चोपड़ा हैं। फिलहाल भारतीय फिल्मों से ज़्यादा हॉलीवुड में सक्रिय प्रियंका छह साल बाद भारतीय सिनेमा में धमाकेदार वापसी करने के लिए तैयार हैं। और उनकी तनख्वाह उनकी स्टार पावर को दर्शाती है—कथित तौर पर वह अपनी अगली भारतीय फिल्म वाराणसी के लिए ₹30 करोड़ चार्ज कर रही हैं, जिससे वह इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय अभिनेत्री बन गई हैं।

₹5,000 से करोड़ों तक

रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रियंका ने अपने पहले प्रोफेशनल असाइनमेंट से सिर्फ़ ₹5,000 कमाए थे। आज की बात करें तो वह हर प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करती हैं। वाराणसी के लिए, प्रियंका ने दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट जैसी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ी छलांग लगाई है, जो प्रति फिल्म लगभग ₹20-25 करोड़ चार्ज करती हैं।

हॉलीवुड की फीस और भी ज़्यादा

प्रियंका की वैश्विक सफलता ने उनकी कीमत आसमान छू ली है। हॉलीवुड में, उनकी कमाई और भी ज़्यादा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने अमेज़न प्राइम वीडियो की हिट सीरीज़ सिटाडेल के लिए लगभग ₹41 करोड़ कमाए।

प्रियंका की आगामी फिल्म

प्रियंका इन दिनों एसएस राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘वाराणसी’ को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि प्रियंका मंदाकिनी का किरदार निभा रही हैं।