Highest Paid Actresses: सबसे महंगी एक्ट्रेसेस की लिस्ट आई सामने, ये 5 हसीनाएं लेती हैं तगड़ी फीस

Mohit Saini
Highest Paid Actresses: बॉलीवुड में कुछ सबसे टैलेंटेड और ग्लैमरस एक्ट्रेस हैं जो अपनी एक्टिंग स्किल्स और स्क्रीन प्रेजेंस से लाखों दिलों पर राज करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लीडिंग लेडीज़ एक फिल्म के लिए कितना चार्ज करती हैं? अगर नहीं, तो हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ बॉलीवुड की टॉप 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस पर एक नज़र है जो हर फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा फीस लेती हैं।

1. प्रियंका चोपड़ा जोनास

इस लिस्ट में सबसे ऊपर ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा जोनास हैं, जिन्होंने बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में सफलतापूर्वक अपनी पहचान बनाई है। IMDb रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रियंका हर फिल्म के लिए ₹30 करोड़ से ₹40 करोड़ के बीच चार्ज करती हैं, जिससे वह भारतीय सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस में से एक बन गई हैं।

2. आलिया भट्ट

दूसरे नंबर पर आलिया भट्ट हैं, जो मौजूदा पीढ़ी की सबसे सफल और भरोसेमंद स्टार्स में से एक हैं। लगातार हिट फिल्में देने के लिए जानी जाने वाली आलिया कथित तौर पर हर फिल्म के लिए ₹25 करोड़ से ₹30 करोड़ चार्ज करती हैं।

3. दीपिका पादुकोण

तीसरा स्थान दीपिका पादुकोण का है, जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। 2023 में पठान की रिलीज़ के दौरान विवाद और ट्रोलिंग का सामना करने के बावजूद, दीपिका का स्टारडम बरकरार है। वह हर फिल्म के लिए लगभग ₹20 करोड़ से ₹30 करोड़ चार्ज करती हैं।

4. कंगना रनौत

इस लिस्ट में अगला नाम कंगना रनौत का है, जो न सिर्फ एक एक्ट्रेस हैं बल्कि बीजेपी की सांसद भी हैं। हालांकि उनकी हाल की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, फिर भी कंगना हर फिल्म के लिए ₹15 करोड़ से ₹25 करोड़ की फीस लेती हैं।

5. करीना कपूर खान

इस लिस्ट में पाँचवाँ और आखिरी नाम करीना कपूर खान का है। हालाँकि उन्होंने हाल के सालों में फिल्मों में काम कम कर दिया है, फिर भी करीना इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बनी हुई हैं। वह हर फिल्म के लिए लगभग ₹10 करोड़ से ₹20 करोड़ चार्ज करती हैं।